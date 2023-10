"Monstro do Lago Ness" do tamanho de um ônibus deixa homem em estado de choque

Um espectador chocado afirma ter visto o temido e suposto Monstro do Lago Ness com proporções inacreditáveis, descrevendo-o como "tão grande quanto um ônibus de dois andares". Sash Lake, residente de Box, Wiltshire, estava nas proximidades do famoso lago em Inverness, na Escócia, quando testemunhou um "enorme monte negro" no meio do lago, deixando-o com uma sensação de pavor, de acordo com DailyStar.

O relato de Sash Lake é a oitava aparição crível do lendário monstro este ano. Ele descreveu a experiência, explicando que estava partindo de Drumnadrochit em um ônibus, apreciando a vista, quando uma chuva fina começou a cair e uma névoa leve envolveu a região. A visibilidade estava comprometida devido às árvores ao longo do lago, mas algo chamou sua atenção por cerca de cinco segundos e o fez pular da cadeira.

Ele descreveu o avistamento como "um enorme monte negro no meio do lago, com aproximadamente o tamanho de um ônibus de dois andares, a cerca de 75 a 100 metros de distância". Sash continuou: "fiquei confuso e incrédulo. Pulei para ter uma visão melhor, mas as árvores bloquearam completamente minha visão por cerca de cinco a oito segundos".

Quando finalmente teve uma clareira entre as árvores, não havia mais sinal do monte negro. Infelizmente, ele não conseguiu tirar uma foto, mas fez um esboço do que viu enquanto a imagem estava fresca em sua memória.

O avistamento ocorreu em 7 de outubro às 12h20, mas só agora foi relatado ao Registro Oficial de Avistamentos do Loch Ness Monster, mantido por Gary Campbell, um especialista em Nessie desde 1996.

Outros avistamentos

Este é o oitavo avistamento crível do monstro lendário este ano, com relatos anteriores feitos por pessoas de várias partes do mundo. Embora as evidências fotográficas e em vídeo continuem sendo escassas, a busca por Nessie continua, com inclusive a utilização de drones na investigação.

É importante notar que os avistamentos do Monstro do Lago Ness sempre geram grande interesse, mas a veracidade dessas histórias permanece um mistério em meio às águas profundas e escuras do lago escocês.