Mistério: por que a velocidade de um avião não é percebida como real? Entenda as razões

Você já se perguntou por que, mesmo com velocidades incríveis, os aviões parecem se mover tão lentamente quando observados a partir do solo? Ou por que quando estamos dentro de uma aeronave e alcançamos altitudes maiores ele também parece voar devagar? Você não está sozinho: muitas pessoas experimentam essas ilusões, mas elas podem ser explicadas facilmente.

alev-takil-x6HpdNQ-iEM-unsplash

Nossa percepção

Nosso cérebro tem um mecanismo para julgar a velocidade dos objetos que passam por nós. A percepção de velocidade é baseada no tempo que um objeto leva para atravessar nosso campo de visão.

Quando algo leva muito tempo para cruzar nossa vista, nosso cérebro interpreta que o objeto está próximo e se movendo lentamente. Por outro lado, se algo passa rapidamente, nosso cérebro conclui que isso está distante e se movendo a uma alta velocidade.

Por isso, quando observamos um avião em sua fase de decolagem, ele se move pela pista com grande velocidade. No entanto, assim que o avião ganha altitude, ele parece estar consideravelmente mais devagar. O que acontece é um conflito de escalas.

Conflito de escalas

Quando o avião está próximo do solo, ele está perto o suficiente para que sua velocidade seja medida em relação a um ponto de referência, permitindo-nos perceber sua velocidade. À medida que ganha altitude, a distância entre nós e a aeronave aumenta, tornando-a menor em nossa visão e dificultando a percepção de sua velocidade real.

Outro fator que contribui para a ilusão de que os aviões estão se movendo devagar é o fundo uniforme contra o qual eles estão se movendo. Quando olhamos para um avião no céu, geralmente o que vemos é uma vasta extensão de céu azul ou uma camada de nuvens uniformes. Isso faz com que não haja pontos de referência próximos à aeronave que possamos usar para estimar sua velocidade.

Sem uma maneira clara de comparar o movimento do avião com objetos próximos, nosso cérebro tende a interpretar o movimento como lento.

A verdadeira velocidade

Os aviões comerciais voam a uma velocidade de cerca de 900 km/h, quase nove vezes mais rápido que a média de um carro na estrada. No entanto, quando você está dentro de um avião em movimento, a sensação de velocidade pode diminuir.

Mesmo que a decolagem possa parecer super-rápida, basta alcançar grandes altitudes que se cria uma impressão de um movimento suave. A sensação de velocidade é atenuada porque você e o avião estão se movendo em uníssono e sem pontos de referência — e o cérebro percebe um movimento constante.

kartik-chaturvedi-TOVsPNfWz38-unsplash

Pontos de referência

Há, no entanto, maneiras de constatar a verdadeira velocidade de um avião. Uma delas é observar a sombra do avião no solo. Se você conseguir ver a sombra projetada pela aeronave, notará como ela se move rapidamente em relação aos objetos no solo, como edifícios e estradas.

Além disso, as nuvens também podem servir como pontos de referência. Se houver nuvens no céu, preste atenção em quão rapidamente elas passam pela janela da aeronave. Embora as nuvens também estejam se movendo, sua proximidade relativa à aeronave ajuda a demonstrar a velocidade, conclui o Mega Curioso.