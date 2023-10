“Me sentia uma aberração, parecia uma Barbie”, afirma mulher que nasceu sem vagina

Ally Hensley, australiana de 42 anos, descobriu quando era adolescente que possuía uma condição de saúde rara. Conhecida como Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), a condição afeta mulheres em graus variados. No caso de Ally, ela nasceu sem vagina, sem útero e colo do útero.

“Parecia uma Barbie lá embaixo”, disse a mulher durante entrevista ao podcast ‘Samantha X’. Hoje com 42 anos, a australiana explicou que é “igual a qualquer outra mulher” na parte externa.

“Passei anos sentindo vergonha do meu corpo, de sentir que não era uma mulher normal e de ter que lidar com o fato de que nunca poderei ter filhos. Desenvolvi um relacionamento terrível com os homens, e lutei com sentimentos de autoestima, confiança e questionei ‘sou mulher o suficiente?’”, declarou.

Mesmo nascendo sem alguns órgãos, Hensley possui ovários, logo seus estrogênio era tipicamente feminino, possuindo seios e quadris.

“Eu me sentia uma aberração. Imagine como era torturante quando era adolescente, ter minha vagina discutida constantemente pelos médicos com seus pais”, continuou o desabafo.

No caso de Ally Hensley, a questão principal era o sexo com penetração e, segundo os médicos, ela precisaria mudar sua anatomia, caso quisesse a experiência. Desta forma, foi orientada a escolher entre cirurgia ou dilatação.

“Eu escolhi a dilatação, queria criar minha própria vagina. Minha ‘covinha’ vaginal não tinha mais do que uma unha do polegar e tive que esticá-la até pelo menos 12 centímetros. Enquanto a família cuidava dos afazeres diários, assistindo TV ou preparando o jantar, você fica tipo ‘Eu só preciso ir fazer a minha vagina”.

Após conhecer outras mulheres que possuem MRKH, a australiana leva uma vida melhor, compartilhando mensagens positivas e explicando que ser mulher não se resume à reprodução ou a às partes do corpo.

