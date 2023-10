Homem é criticado após proibir a namorada de usar uma fantasia no Halloween

Um homem decidiu contar no Reddit como a fantasia de Halloween de sua namorada acabou se transformando em um grande motivo de briga entre os dois. Enquanto ele afirmou se sentir desconfortável com a escolha de roupa da companheira, ela afirmou que seguirá vestindo o que quiser.

Sem se identificar, ele explicou que a namorada está animada com a possibilidade de participar de festas de Halloween neste ano, e desde cedo começou a planejar suas fantasias com as amigas. No entanto, a forma como ela quer usar sua fantasia está preocupando o namorado.

“Ela quer ser uma versão sexy da Princesa Jasmine e, para isso, quer usar um sutiã azul e uma calça larga transparente. Sou um grande fã da história de Aladdin, e até mesmo o interpretei em uma peça da escola, então fiquei feliz com a ideia dela, mas não me sinto confortável em ver minha namorada usando uma fantasia tão reveladora”.

“Eu acabei pedindo a ela para não usar essa fantasia e ela ficou chateada comigo e ainda mais decidida a usar a roupa. Eu entendo que não posso controlar o que ela veste, mas não consigo ver outra alternativa além de pedir a ela para não usar ou deixar de ir com ela”, conta o homem.

Ele está sem saber como agir

Seguindo com seu relato, o rapaz explica que apesar de pensar em não acompanhar a companheira nas festas, também se sente inseguro em deixá-la ir sozinha, principalmente por se tratar de uma festa universitária.

“Sei o quão louca é essa faculdade, ainda mais quando tem muita bebida envolvida, como no Halloween. Muitas das amigas dela também estão seguindo a mesma linha de fantasias, o que acho que é até que normal”.

Leia também: Mãe faz filha pagar pelos danos causados ao vestido de debutante de sua irmã

“Não quero parecer um idiota controlador, e não a estou forçando a fazer o que pedi, mas não gosto de como tudo aconteceu”, finaliza o homem.

No entanto, para os usuários do Reddit, ao realizar este tipo de pedido para a companheira, ele já está errado.

“Você está errado! Essas festas são para as pessoas usarem o que querem! Aproveite a ocasião para se divertir e não para se preocupar com coisas sem sentido”, comentou uma pessoa.

“Essa situação toda é um problema seu, não da sua namorada e nem da roupa que ela veste”, finalizou outra.