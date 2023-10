Grávida todos os anos: uma mãe adota método inusitado para evitar menstruação

Madison Chavez, uma mãe da Flórida (EUA), está prestes a receber seu quinto filho com o marido Josh. O que torna essa história única é o fato de que Madison optou por engravidar todos os anos desde 2014 como uma forma de evitar a menstruação. Em um vídeo postado em sua conta do TikTok (@thechavezfamily), ela conta sua história de maternidade incomum, que rapidamente se tornou viral, diz o New York Post.

No vídeo, Madison dança com seus filhos Kaden, Channing, Indie e Isla, enquanto revela sua escolha de estar grávida regularmente para evitar a menstruação. Ela menciona que seu quinto filho está previsto para 2024.

Embora tenha enfrentado dois abortos espontâneos em 2018 e 2019, Madison continua sua jornada com entusiasmo, mesmo com as opiniões divergentes dos espectadores.

Os comentários sobre o vídeo variam de surpresa a admiração. Enquanto algumas pessoas elogiam a coragem de Madison em construir uma família grande, outras expressam preferência por métodos contraceptivos casuais.

Algumas mulheres mencionam que preferem a menstruação a estar grávida com frequência, enquanto outras destacam alternativas como controle de natalidade para evitar ambos os cenários.

Curiosamente, Madison não está sozinha nessa escolha incomum. Outras mulheres, incluindo influenciadoras como Chantel Schnider, também pretendem adotar estratégias semelhantes para evitar a menstruação, optando por estar grávidas regularmente.

A decisão de Madison de estar grávida a todos os anos desafia as normas sociais e abre espaço para uma discussão sobre a diversidade de escolhas reprodutivas. Independentemente das opiniões divergentes, sua história destaca a individualidade das experiências femininas e a variedade de caminhos que as mulheres escolhem seguir em suas vidas.