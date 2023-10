Gêmeos idênticos não têm impressões digitais iguais

Quando se fala em gêmeos idênticos, o senso comum nos leva a imaginar que eles são idênticos em todos os sentidos, incluindo o seu DNA. No entanto, um aspecto surpreendente é que esses irmãos, apesar de compartilharem 100% do material genético, podem apresentar notáveis diferenças nas suas impressões digitais.

Os gêmeos idênticos, também conhecidos como univitelinos, surgem da mesma combinação de um único óvulo e um espermatozoide. No entanto, o processo de formação das impressões digitais é tão complexo e único que mesmo esses irmãos nascidos no mesmo útero acabam com padrões digitais distintos.

juliane-liebermann-hGNMJB7A33Q-unsplash

Segundo o Mega Curioso, a razão por trás dessa diferença reside nos movimentos únicos que cada feto realiza enquanto se desenvolve no útero materno. Esses movimentos não seguem um padrão idêntico, mesmo entre gêmeos, o que, por sua vez, influencia a formação das impressões digitais. Isso assegura que, em nenhuma circunstância, duas pessoas compartilhem uma impressão digital idêntica no mundo.

Recentemente, um estudo publicado pela revista "Science", em fevereiro deste ano, revelou informações fascinantes sobre as impressões digitais. De acordo com a pesquisa, nossas digitais são compostas por três famílias de moléculas sinalizadoras. Essas moléculas, juntamente com as variações nas formas dos dedos e o tempo de crescimento da pele, são fundamentais na determinação dos padrões únicos de impressões digitais.

Além disso, outros fatores, como o comprimento do cordão umbilical, a posição do feto no útero, o acesso aos nutrientes maternos e até a pressão sanguínea, também podem influenciar a formação das impressões digitais.

É importante notar que as impressões digitais começam a se formar entre a 13ª e a 19ª semana de gestação e permanecem inalteradas após esse período. Segundo Roel Nusse, um biólogo da Universidade de Stanford envolvido no estudo da "Science", existem três padrões principais nas impressões digitais: "turbilhões", "loops" e "arcos", cada um com características únicas.

keisha-montfleury-M-adWhDQd7Y-unsplash

Adicionalmente, a anatomia do dedo e o momento exato da formação da crista também influenciam como a impressão digital se desenvolve. Ela pode terminar em uma espiral, arco ou laço, dependendo desses fatores específicos.

Outro aspecto interessante é que as impressões digitais podem sofrer alterações ao longo do tempo devido a condições da pele, cicatrizes, queimaduras e, mais raramente, devido ao uso de certos medicamentos, o que pode alterar permanentemente os padrões originais das impressões digitais. Portanto, mesmo entre gêmeos idênticos, a individualidade das impressões digitais permanece como um mistério intrigante.