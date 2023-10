Fofura: cãezinhos abandonados se transformam em garis para estimular adoções

Em Brasília, uma triste realidade de filhotes de cachorro sendo abandonados no lixo está sendo transformada em uma história de amor e cuidado. Alguns desses inocentes animais são deixados no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), mas agora encontraram uma nova chance de vida graças ao projeto inovador chamado Cata Pata.

A Origem da Ideia

A ideia por trás do Cata Pata surgiu da preocupação com os animais e o meio ambiente. Ao invés de ignorar esse problema, o SLU decidiu tomar uma atitude. Os filhotes de cachorro são vestidos com uniformes de garis, fotografados e suas imagens são compartilhadas nas redes sociais, com o intuito de encorajar a adoção. Até agora, 24 dos 140 animais abandonados encontraram lares amorosos, uma verdadeira transformação de suas vidas.

Apoio da Comunidade e Autoridades Locais

Foto: Reprodução/Sema (SLU)

O Cata Pata não é apenas uma iniciativa do SLU; ele cresceu com o apoio da comunidade e de entidades locais, como a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema). A Sema fornece assistência vital, incluindo castrações e cuidados veterinários. Além disso, os profissionais do SLU se uniram à causa, alimentando os animais com carinho e custeando suas necessidades diárias.

Apesar do progresso, o projeto ainda precisa de apoio. A próxima etapa envolve a construção de canis em um dos distritos do SLU, proporcionando um refúgio para os animais enquanto são preparados para adoção. Qualquer ajuda é bem-vinda - desde doações de ração e medicamentos até locais para banho e tosa. O apoio da comunidade é fundamental para tirar esses animais da terrível condição de abandono.

Responsabilidade na Adoção

Foto: Reprodução/Sema (SLU)

O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, enfatiza a importância da responsabilidade na adoção. Antes de trazer um animal para casa, é vital planejar e considerar cuidadosamente o compromisso envolvido. O abandono de animais é um crime, sujeito a detenção e multa, algo que deve ser lembrado por todos.

Em uma emocionante expansão do projeto, o Cata Pata participou do Capital Moto Week, o maior festival de moto e rock da América Latina. Em colaboração com Juliana Jacinto, a idealizadora do evento, o SLU levou os adoráveis cachorros para o show, resultando na adoção de oito deles. Contudo, mais ajuda é necessária para continuar esse trabalho incrível.

Como Adotar um Amigo Peludo

Se você mora no Distrito Federal e se encantou com esses adoráveis filhotes, adotar é simples. Basta entrar em contato com a Ouvidoria pelo número 162 ou pelo telefone (61) 9929-70090 e fazer parte dessa incrível jornada de transformação.

Fonte: Agência Brasília

