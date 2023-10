“Feliz demais para parar”: Idoso de 91 anos abre barbearia ao invés de se aposentar

Após décadas de dedicação ao corte de cabelo, Bob decidiu que a aposentadoria não era para ele e optou por manter vivas as tradições que tanto ama. Aos 91 anos, ele deixou para trás a tranquilidade da aposentadoria para abrir sua própria barbearia, a Bob’s Old Fashioned Barbershop, em Hortonville, Wisconsin, nos Estados Unidos, em parceria com seu sócio, Mark Karweick.

Tudo o que Bob conhece sobre a arte da barbearia foi passado por seu pai em 1948. Desde então, ele se dedicou à profissão, resistindo à tentação de se aposentar de vez. A amizade e as conversas com os amigos na barbearia o trouxeram de volta ao mundo do corte de cabelo sempre que tentava se afastar.

O projeto da nova barbearia começou a ganhar forma quando Bob e sua esposa retornaram a Wisconsin em 2010. Ele trabalhou por um tempo em outro estabelecimento, mas o sonho de ter sua própria barbearia nunca o abandonou. A oportunidade surgiu quando um colega barbeiro procurou um espaço para trabalhar e, após uma conversa persuasiva, Bob e Mark decidiram unir forças.

Foto: Reprodução/Mark Karweick

A Bob’s Barbershop é um verdadeiro tesouro de tradição. A loja foi cuidadosamente decorada com móveis adquiridos de uma barbearia antiga em Michigan, buscando preservar a autenticidade do passado. Em uma época em que um simples corte de cabelo na região custa mais de US$ 30, na Bob’s Barbershop, o serviço é oferecido por US$ 14, e os idosos têm um preço especial de apenas US$ 12.

O local tem atraído uma clientela diversificada, incluindo aqueles que desejam reviver memórias. Bob tem clientes que o frequentam desde a infância e que agora, aos 50 anos, ainda confiam nele para cortar seus cabelos. Entre Bob e Mark, há um acordo: quando Bob decidir se aposentar, Mark assumirá o negócio, desde que as tradições sejam mantidas.

No entanto, Bob está longe de pensar em aposentadoria. Ele afirma que só deixará de trabalhar quando seu corpo não aguentar mais ou se sua esposa, Marian, pedir que o faça. Enquanto isso, ele continua a encantar seus clientes com cortes de cabelo impecáveis e um serviço cheio de paixão e tradição.

