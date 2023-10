Esta médica foi demitida por ter uma conta no Onlyfans

A história de Jovanna Isabel Ortega é um claro exemplo da complexidade da vida digital e suas consequências no mundo real. Nascida no Vale de Mexicali, no México, e com uma carreira bem-sucedida em medicina e nutrição, a jovem doutora se viu no meio de uma desventura profissional que a levou a processar o Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado da Baixa Califórnia (ISSSTE) depois de ser demitida por ter uma página no OnlyFans.

Em 2022, Jovanna Isabel Ortega conseguiu um emprego no ISSSTECALI, uma dependência de seguridade social no estado da Baixa Califórnia, no México, que atende a professores e burocratas. No entanto, sua experiência no hospital tornou-se um calvário quando seu perfil no OnlyFans, uma plataforma onde compartilhava imagens dela mesma, foi descoberto. A revelação de sua atividade online desencadeou uma série de eventos desagradáveis que afetaram profundamente sua vida profissional e pessoal.

Alegação de discriminação

A discriminação de gênero e o assédio no local de trabalho se fizeram presentes no ambiente de trabalho de Jovanna Ortega. Como resultado da rejeição de propostas não desejadas de um médico ligado ao hospital, suas fotos e vídeos do OnlyFans começaram a circular nas redes sociais, compartilhados por funcionários e gerentes. Esta exposição não autorizada gerou uma série de crimes digitais, incluindo violência digital e assédio sexual.

Jovanna decidiu tomar medidas legais contra o ISSSTE, alegando que sua demissão foi injusto e que sofreu discriminação e assédio por ser mulher. Seu caso destaca a necessidade de abordar de forma eficaz a proteção da privacidade no ambiente digital e a importância de promover um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para todos os empregados, independentemente do seu gênero ou atividades pessoais.

As ações online podem afetar a vida fora da internet. Ela também destaca a importância de lutar pela igualdade de gênero e por um ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio. Sua corajosa reivindicação busca não apenas justiça para ela, mas também uma mudança na cultura do trabalho que promova o respeito e a equidade em todos os níveis.