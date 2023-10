Especialista em cuidados paliativos revela o que acontece quando morremos

A Dra. Kathryn Mannix, uma médica aposentada especializada em cuidados paliativos, revelou recentemente o que acontece nos momentos finais antes da morte, em uma tentativa de ajudar as pessoas a enfrentarem o medo que geralmente acompanha esse processo.

Com 30 anos de experiência nesse campo, a Dra. Mannix compartilhou suas perspectivas em uma entrevista no programa "BBC Woman's Hour," apresentado por Emma Barnett, enquanto discutia seu novo curta-metragem intitulado "Dying for Beginners", de acordo com o DailyMail.

Em uma prévia divulgada no Instagram, a Dra. Mannix detalhou o processo e o que ocorre no corpo durante os estágios finais da vida, comparando-o a um "antigo celular" que não consegue mais se carregar.

Em um esforço para dissipar alguns dos medos relacionados à morte, ela explicou que, nas últimas fases da vida, muitas pessoas estarão inconscientes, enfatizando que esse estado não é assustador, mas sim um estado de não saber nada.

Ela descreveu o processo de declínio de energia do corpo como algo semelhante a quando a bateria de um celular antigo não consegue mais reter carga. Nesse ponto, o sono torna-se a "fonte de energia" mais importante do que a alimentação e a hidratação.

É comum que as pessoas que estão se aproximando do fim de suas vidas não sintam muita fome, e isso é perfeitamente normal. Não estão morrendo porque não estão se alimentando, mas sim porque seus corpos estão em declínio.

Conforme o tempo passa, as pessoas precisam de mais sono para reunir a energia necessária para pensar e realizar atividades. Gradualmente, a inconsciência se instala, e as pessoas não reconhecem mais a diferença entre estar acordado e dormindo.

Apagar as luzes

A Dra. Mannix também abordou um fenômeno conhecido como "ruído da morte", que é a respiração difícil e angustiante que às vezes pode ser ouvida. Ela explicou que o cérebro controla padrões de respiração reflexos, que oscilam entre respirações profundas e rasas, lentas e rápidas.

Isso pode parecer desconfortável para os espectadores, mas a Dra. Mannix esclareceu que isso é um sinal de "profunda inconsciência".

Ao final da vida, as pessoas geralmente passam por uma fase de respiração lenta que termina com a última exalação, sem uma inalação subsequente, um cenário bem diferente das representações dramáticas comuns em filmes de Hollywood.

A Dra. Kathryn Mannix enfatizou que, embora o conhecimento desses fatos não torne a morte menos triste para os entes queridos, ela espera que possa torná-la menos assustadora. Sua missão é "eliminar o medo" que muitas vezes envolve o processo da morte, e ela continua a trabalhar incansavelmente para promover essa compreensão.

Dra. Mannix, que se qualificou como terapeuta de comportamento cognitivo em 1993, fundou a primeira clínica de TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental) do Reino Unido exclusivamente para pacientes de cuidados paliativos.

No ano passado, ela escreveu o livro "Listen: How to Find the Words for Tender Conversation", que trata de conversas honestas em torno da morte.