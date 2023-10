Dia do Saci: entenda a celebração brasileira realizada no dia 31 de outubro

O dia 31 de outubro é conhecido ao redor do mundo por marcar a celebração do Halloween, ou Dia das Bruxas. No entanto, aqui no Brasil, a data também marca outra celebração cultural.

Parte importante da cultura brasileira, o dia 31 de outubro também é conhecido como Dia do Saci, uma figura folclórica travessa e protetora da floresta.

Conforme publicado pelo G1, em 2013, por meio da Comissão de Educação e Cultura, foi elaborado um projeto de Lei Federal que instituiu o dia 31 de outubro como o Dia do Saci no país inteiro. Apesar de ter se tornado Lei somente em 2013, a data já era celebrada no estado de São Paulo desde o ano de 2004.

Personagem do folclore brasileiro, o Saci é conhecido por seu gorro vermelho e por pregar peças, praticando suas famosas travessuras que o tornaram conhecido como um menino levado.

Entenda a celebração

Segundo o ‘Saciólogo’ (estudioso especialista em sacis) Eduardo Coelho, a celebração em questão não é uma oposição ao Halloween, mas sim uma valorização do folclore brasileiro.

Porém, apesar da própria Lei e de iniciativas de celebração da data ao redor do país, o Dia do Saci ainda não é muito comemorado no país, e parte disso se dá pelo apelo do Halloween.

“O marketing do Halloween é forte no mundo todo, mas estamos lutando para trazer a cultura do Dia do Saci. A Lei estadual que tornou o dia oficial nos ajuda muito. Acreditamos que aos poucos vamos agregando mais pessoas, é um trabalho educacional e vem formando uma geração que comemora o Dia do Saci”.

“O Saci é popular em todo o Brasil, de norte a sul, todos conhecem. Para gente se tornou o grande ícone, ele puxa a fila de toda mitologia brasileira, além de ter sido escolhido por também ser um grande representante da cultura brasileira”.

“O gorro vermelho do Papai Noel representa os europeus; a aparência representa nossa descendência afro; já as traquinagens como danças e por ser o guardião das matas, representa os indígenas”, afirma Eduardo.