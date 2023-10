Criança choca mãe com memória de aborto: "morri e voltei"

As crianças muitas vezes dizem coisas engraçadas ou surpreendentes, mas às vezes suas palavras vão além do que os pais podem compreender.

Recentemente, uma blogueira chamada Laura Mazza revelou uma experiência surpreendente com seu filho de 4 anos, Luca. Em uma conversa franca, Luca afirmou que se lembra de um momento antes de nascer, quando, segundo ele, morreu na barriga de sua mãe e depois retornou como um "anjo", diz o Mirror.

Mãe espantada

Laura, conhecida como "themumontherun", ficou chocada com as palavras de Luca. Ela explicou em uma postagem no Facebook que, antes de engravidar de Luca, teve um sangramento intenso que agora acredita ter sido um aborto espontâneo.

Laura sempre teve a sensação de que Luca era uma "alma velha", mas ficou atônita quando ele documentou suas lembranças aparentemente vívidas.

Little boy tells mum he remembers her miscarriage where he 'died' and 'returned' #trending #latestnews https://t.co/Ybuya13qiB — Nouman Zafar (@ffoo055512) October 29, 2023

No banho, Luca disse a sua mãe se eles morassem na Austrália. Quando Laura confirmou, ele surpreendeu a todos dizendo: "eu não. Eu morava na sua barriga". Ele continuou, explicando que morreu na barriga dela, foi procurá-la como um anjo, mas não conseguiu ser ouvido. Ele então decidiu voltar para ela e nasceu novamente.

Laura ficou emocionada e sem palavras diante da história de Luca. Ela nunca havia falado com ele sobre anjos ou experiências anteriores à vida. A mãe emocionada acredita que as crianças podem saber quem serão suas mães muito antes de nascerem, em uma conexão que transcende esta vida ou na próxima.

As palavras de Luca deixaram Laura reflexiva, questionando a profundidade do entendimento de uma criança e a complexidade do vínculo entre mães e filhos.