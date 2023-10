Cidade fantasma: vila dos atletas deserta após impacto da Covid

O que deveria ter sido a peça central da regeneração do subúrbio de Perry Barr, desencadeada pelos Jogos da Commonwealth de Birmingham (Inglaterra), transformou-se em uma "cidade fantasma" de R$ 3,5 bilhões. A tão esperada vila dos atletas, inicialmente projetada para criar cerca de mil novos apartamentos, permanece deserta e desolada, quatro anos após o início das obras.

Em outubro de 2023, os primeiros apartamentos foram colocados à venda pela agência imobiliária Connells. No entanto, apenas um bloco está disponível para compra, enquanto os outros três permanecem incompletos e em estado de estagnação.

O local, uma vez promissor, agora se assemelha a uma "cidade fantasma", com cercas de metal cercando o perímetro, cabos elétricos suspensos ao vento, lixo e pichações espalhadas por toda parte.

Inside £500m 'ghost village' laying empty after Covid axed Commonwealth Games plans https://t.co/7CE1D3ojLJ pic.twitter.com/ZD9aGBtppG — The Mirror (@DailyMirror) October 26, 2023

A falta de progresso na conclusão dos projetos levanta questões sobre a gestão financeira da cidade, já em meio a uma crise de mil milhões de libras. Moradores locais expressaram sua frustração, chamando a vila deserta de "elefante branco" e questionando a falta de atividade no local. A desilusão é palpável, com a comunidade local exigindo transparência sobre o futuro do empreendimento.

Perante a situação, a Câmara Municipal de Birmingham emitiu uma resposta evasiva. Um porta-voz afirmou que os primeiros apartamentos fazem parte da fase inicial do premiado Perry Barr Residential Scheme e estão disponíveis para compra.

No entanto, persistem as preocupações sobre o futuro dos projetos não concluídos e sobre como a cidade pretende lidar com a situação financeira atual.

Enquanto os primeiros apartamentos estão à venda, a vila dos atletas de Birmingham permanece em um estado de incerteza. O que deveria ter sido um impulso para a regeneração urbana tornou-se um lembrete sombrio dos desafios enfrentados pela cidade.

Os passos futuros permaneceram indefinidos, enquanto a comunidade local espera por respostas e a cidade enfrenta a difícil tarefa de revitalizar um projeto que se transformou em uma cidade fantasma em meio à crise.