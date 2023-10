Cassino mais antigo do Reino Unido fecha devido à falta de "turistas de elite"

O cassino mais antigo da Grã-Bretanha, o Crockfords Casino, fechou permanentemente, alegando uma "desvantagem competitiva" devido à escassez de turistas de alta classe em Londres, segundo aponta artigo do Mirror.

Fundado em 1828 por um vendedor de peixes que se tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra, o Crockfords Casino ostentava uma lista de clientes exclusivos, incluindo membros da realeza e aristocracia. A equipe de 100 funcionários do local centenário agora enfrenta a possibilidade de demissão ou realocação dentro do grupo de jogos.

Vários fatores contribuíram para o fechamento do estabelecimento, incluindo o fim das compras isentas de impostos para visitantes ricos do exterior. Outros cassinos também foram forçados a fechar, incluindo The Ritz e The Clermont.

Paul Willcock, presidente dos Cassinos Genting, afirmou: "uma combinação de fatores colocou os cassinos de alto padrão de Londres em desvantagem competitiva em relação a outros mercados globais, o que resultou em um futuro insustentável para o Crockfords em Mayfair".

O negócio, que começou como um clube de jogos para membros privados da sociedade mais privilegiada, mudou-se para Mayfair após se estabelecer em 50 St James Place, em Londres.

À medida que o jogo ganhava popularidade ao longo do século XIX, o Crockfords também crescia em popularidade entre a elite e começou a atrair apostadores de alto nível de todo o mundo.

O Crockfords foi destaque em 2017 após vencer uma batalha judicial contra o famoso jogador de pôquer Phil Ivey, que desejava que 7,7 milhões de libras em ganhos fossem devolvidos a ele após suspeitas de trapaça.

Ivey negou todas as acusações contra ele veementemente e recebeu de volta sua aposta inicial de 1 milhão de libras.

O fechamento de cassinos em todo o Reino Unido significa que centenas de milhões de libras são perdidas para os contribuintes. Estabelecimentos de alto padrão pagavam cerca de 150 milhões de libras por ano em impostos e impulsionavam a economia com milhões provenientes dos gastos dos turistas em toda a capital.