Caso de mulher que traiu marido com o enteado e já tem dois filhos causa polêmica nas redes sociais

Uma influenciadora russa que traiu o marido com o ex-enteado agora vive em felicidade matrimonial.

Marina Balmasheva, 37 anos, tem dois filhos com Vladimir Shavyrin, agora com 23 anos, após ter sido casada com seu pai, Alexey Shavyrin.

Com o coração partido e abandonado, o pai de 47 anos ficou responsável por cuidar dos cinco filhos que ele e Marina originalmente adotaram juntos, como detalhado pelo site Daily Star.

Vladimir foi criado por Marina desde os sete anos de idade, mas agora é alvo de postagens regulares de sua madrasta no Instagram, detalhando sua nova vida juntos. Ao longo dos anos, o desprezado Alexey deu várias entrevistas inflamadas e espalhou detalhes do triângulo amoroso não convencional.

O casal mora em Krasnodar, que fica perto da Ucrânia. Marina também é transparente sobre como sustenta a família com o dinheiro que recebe das redes sociais.

Na conta do Instagram, Marina descreve Vladimir como tendo os “olhos azuis mais charmosos do mundo”.

Depois de tornar público seu relacionamento com o ex-enteado, ela disse: “Muitas pessoas me dizem para usar maquiagem - fazer cílios e depilar os pelos pubianos - por causa do meu jovem marido. Mas tem uma coisa: ele se apaixonou por mim por todas as minhas cicatrizes de cirurgias plásticas, celulite, excesso de pele e personalidade. E não quero parecer melhor do que sou.”

Ainda de acordo com as informações, ela também mencionou que insistiu em um acordo pré-nupcial para manter todo o seu dinheiro e bens em caso de divórcio do novo marido.

Com informações do site Daily Star