Caso de doença misteriosa não é ameba comedora de cérebros

Um morador não identificado do Arizona (EUA) contraiu uma doença misteriosa que inicialmente levantou suspeitas de ser causada pela Naegleria fowleri, comumente referida como "ameba comedora de cérebros", de acordo com o NYPost.

No entanto, após investigação conjunta realizada pelo Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Arizona e o Condado de Mohave, amostras foram enviadas para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Na quarta-feira da semana passada, os CDC relataram que as amostras testaram negativo para a presença da Naegleria fowleri, mas não revelaram a causa da doença misteriosa.

De acordo com os CDC, a Naegleria fowleri é a única espécie da ameba Naegleria que infecta seres humanos, destruindo tecido cerebral e frequentemente levando à morte. A taxa de sobrevivência dessa infecção é de apenas 3%, e os sintomas incluem fortes dores de cabeça, febre, náuseas e vômitos, geralmente resultando em óbito dentro de cinco dias.

Registros de infecção

Desde 1962 até 2022, apenas quatro pessoas sobreviveram entre as 157 infectadas nos Estados Unidos, sendo quase metade dos casos relatados no Texas e na Flórida. A infecção ocorre quando a água contendo a ameba entra no corpo humano pelo nariz, frequentemente durante a natação em lagos e rios.

Esses microrganismos unicelulares prosperam em água doce e solo, especialmente durante o calor do verão nos meses de julho, agosto e setembro no Hemisfério Norte. Os CDC sugerem que as mudanças climáticas podem ser um fator contribuinte nas infecções pela Naegleria fowleri, tornando-as possivelmente mais comuns.

Embora a doença seja rara, tem havido um aumento preocupante nos casos nos últimos anos, com cinco casos registrados somente este ano. Casos anteriores incluem a morte de um menino de 16 meses em um clube campestre de Arkansas, um homem não identificado em Austin, Texas, e a trágica morte de uma estudante da Geórgia, Megan Ebenroth, de 17 anos, após nadar em um lago perto de sua casa. Em julho, uma criança de 2 anos, Woodrow Bundy, também faleceu devido à infecção.

O primeiro caso e morte registrados da infecção neste ano ocorreu em fevereiro, quando os CDC relataram que um "paciente adulto supostamente realizava enxágue nasal diário com água da torneira não fervida", o que acreditavam ter causado a infecção.

Recentemente, autoridades em Nevada alertaram que a ameba mortal foi encontrada no Lago Mead, nas águas termais abaixo da represa Hoover. Felizmente, nenhum caso foi relatado na região. A situação continua sendo monitorada pelas autoridades de saúde.