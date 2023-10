Bebê gigante nasce em hospital no Canadá e quebra recorde de peso; família é conhecida por ‘fazer’ bebês grandes Imagem: reprodução

Sonny Ayres nasceu há poucos dias na província de Ontário, Canadá, e já se tornou não apenas uma sensação local, mas mundial.

O bebê nasceu com 6,5 quilos, chamando a atenção da equipe médica. De acordo com o Cambridge Memorial Hospital, o menino é o bebê mais pesado nascido no local na última década.

“Ficamos muito surpresos com o tamanho de Sonny. Ele nasceu com 6,5 quilos, e eu não pensei que um dia diria isso em voz alta”, disse a mãe Brittney Ayres, ao ‘CTV News’.

Sonny nasceu no último dia 23 de outubro em parto cesariana. A imprensa local informou que ele veio ao mundo com ótima saúde e a notícia do seu tamanho se espalhou rapidamente pelo hospital.

“Sentimos o choque quando o bebê nasceu. Ele era apenas gordinho e robusto. Foi para a balança, e vimos que era um recém-nascido bem grande”, explicou Asa Ahimbisibwe, obstetra-ginecologista responsável pela mãe.

Família já é conhecida pelos ‘bebês gigantes’

O pequeno Ayres não é o primeiro ‘bebê gigante’ a nascer na família. Com cinco filhos, Sonny é o mais novo entre outros três meninos e uma menina. A médica disse que os pais já eram conhecidos pelos tamanhos dos bebês e uma ultrassom mostrou que o menino iria pesar cerca de seis quilos.

“Ela teve um bebê que pesava 5kg há três anos. Portanto, era mais ou menos do mesmo tamanho do bebê anterior”, disse a médica.

Chance Ayres, pai da criança, disse que ficou “deslumbrado” com o filho, e que sente “a família completa”.

Segundo o banco de dados do hospital, que funciona desde 2010, Sonny é o maior bebê nascido no local desde então. O peso médio entre os recém-nascidos é de 3 quilos e menos de cinco outras crianças nasceram pesando mais de 6 quilos.

