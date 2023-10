Aranha é encontrada no ouvido de mulher após "vibração"

Desirae Kelly falou sobre sua experiência assustadora em um vídeo do TikTok, que recebeu mais de 21 milhões de visualizações. Ela acordou por volta das 5h com uma sensação de "vibração" em seu ouvido, inicialmente pensando que seriam bolas de seu edredom. No entanto, a sensação persistiu e evoluiu para algo doloroso, diz o Daily Mail.

Com medo de causar mais danos, Desirae optou por esperar até que a unidade de atendimento de urgência abrisse, às 8h. Durante a espera, a sensação em seu ouvido mudou para algo ainda mais desconfortável. A enfermeira, ao examinar o ouvido de Desirae, confirmou que havia algo lá dentro.

Durante o procedimento para remover o que estava obstruindo seu ouvido, algo caiu de seu ombro. Desirae descobre que não era um inseto comum, mas sim uma aranha doméstica comum. O evento ficou traumatizado, e ela falou ter chorado e vomitado após o encontro assustador.

O vídeo no TikTok gerou reações intensas dos espectadores, muitos expressando simpatia e horror com a situação enfrentada por Desirae. Alguns comentários indicaram que a experiência seria o pior pesadelo deles.

De acordo com a Verywell Health, se alguém suspeitar que tem um inseto no ouvido, a melhor abordagem é inclinar a cabeça para o lado e sacudir suavemente. Caso isso não funcione, é sugerido colocar uma pequena quantidade de óleo vegetal ou água morna no canal auditivo. Em casos de incerteza, é recomendada ajuda médica.

O caso de Desirae Kelly serve como um alerta sobre a possibilidade de encontros inusitados e desconfortáveis ​​com insetos, mesmo dentro de casa.