Quando as mulheres dançavam na Áustria rural do século XIX, havia um costume curioso. Elas escondiam uma fatia de maçã em suas axilas enquanto os homens formavam um círculo ao redor delas. Quando a maçã estava suficientemente suada, a mulher a oferecia ao homem de sua escolha. Se ele aceitasse, comia a fruta; se recusasse, a mulher a guardava de volta na axila e continuava a dançar. O amor é, sem dúvida, um terreno estranho, de acordo com o DailyMail.

Camas eletrificadas

O século XVIII viu surgir a "cama celestial", uma inovação surpreendente oferecida pelo "Templo da Saúde" de James Graham, em Londres. Por R$ 300, casais podiam alugá-la para conceber, acreditando que a eletrificação suave poderia torná-los mais férteis.

Manter o amor também é um desafio histórico. Na Alemanha do século XV, casais que desejavam se separar podiam resolver suas diferenças através de combates, onde o marido tinha uma espada e a esposa podia usar uma pedra envolta em um lençol.

Os costumes do amor ao longo da história variam desde a busca por parceiros em público até o presente de colmeia na antiga China, simbolizando amor duradouro, e os conselhos de Ovídio para os homens romanos, como não esquecer o aniversário de sua amada e não perguntar sobre sua idade.

Mesmo na Grécia Antiga, a "Banda Sagrada de Tebas" consistia em pares de amantes do mesmo sexo, acreditando que sua lealdade os tornaria imbatíveis. E, embora o desejo de amor seja universal, as estranhezas que o acompanham ao longo da história são inegáveis.

A história do amor também é repleta de gestos simbólicos, como a bênção dos traseiros das esposas na África Ocidental, simbolizando um casamento duradouro, e a atenção dada à anatomia masculina em antigos textos como o Kama Sutra.

E para os que buscavam soluções incomuns para problemas amorosos, o "Dr." John Romulus Brinkley alegava que costurar testículos de cabra no escroto restauraria a virilidade. Infelizmente, o único beneficiado foi o Dr. Brinkley, que viu sua conta bancária crescer.

Histórias como essas mostram que, apesar das mudanças nos séculos, o desejo humano por amor permanece inalterado, sendo uma jornada repleta de peculiaridades. E, no final das contas, o amor é uma constante na história da humanidade.