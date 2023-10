Surfista enfrenta encontro aterrador com baleia e sobrevive

Jason Breen, um surfista australiano de 55 anos, teve um encontro aterrador com a vida marinha enquanto surfava nas praias do norte de Sydney na última quarta-feira. Enquanto pegava ondas matinais, um filhote de baleia jubarte emergiu repentinamente da água ao lado de sua prancha, em um incidente que foi capturado em sua câmera Go Pro, divulgou o Mirror.

O momento aterrorizante ocorreu quando a baleia rompeu a superfície do oceano e caiu sobre a prancha de Jason. Gritos de surpresa podem ser ouvidos enquanto o enorme mamífero aterrissa sobre ele. Jason levou alguns momentos para se recompor e, incrivelmente, conseguiu voltar à sua prancha ileso, enquanto a baleia mergulhava de volta nas ondas.

O transeunte Paul Netteback também testemunhou o incidente e, preocupado com a segurança do surfista, ligou para os serviços de emergência. Ele descreveu o momento em que Jason foi atingido pela baleia, relatando que o surfista gritou: "acabei de ser atropelado por uma baleia".

Em entrevista ao Seven News, Jason Breen compartilhou sua experiência única: "eu vi a cabeça sair, depois vi o corpo sair. Vi tudo acima de mim". Ele explicou que a baleia ficou presa em sua perna por um momento e o arrastou alguns metros. "Achei que estava tudo acabado", disse ele, "mas então senti minha coleira quebrar e pensei: 'graças a Deus' e cheguei ao topo".

Apesar do susto, Jason demonstrou sua determinação e amor pelo surfe, afirmando que o incidente não o impedirá de continuar praticando seu esporte aquático favorito. Para ele, nada o manterá longe do oceano.