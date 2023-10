Solidão: um fenômeno social com consequências graves, incluindo risco de Parkinson

A solidão, muitas vezes subestimada, pode ser tão prejudicial à saúde quanto o alcoolismo e a má alimentação.

Unsplash-4

Imagem: Stormseeker/Unsplash

A solidão, um fenômeno que afeta indivíduos de todas as idades, tem sido objeto de intensa investigação devido às suas graves consequências na saúde física e mental. A pesquisa mais recente revela que a solidão pode estar relacionada à doença de Parkinson, juntando-se a uma lista de efeitos físicos adversos anteriormente associados a ela.

Unsplash-5

Imagem: Diane Picchiottino/Unsplash

A necessidade humana de conexões sociais é inegável. Embora a solidão seja mais frequentemente sentida na velhice, quando fatores como mobilidade reduzida, perda de entes queridos e diminuição dos contatos familiares acentuam essa sensação, ela pode afetar também os mais jovens, seja após uma separação ou devido a isolamento social. Por volta dos 50 anos, quando os filhos saem de casa, a sensação de vazio é comum.

Unsplash-6

Imagem: Lau Keith/Unsplash

A definição de solidão é subjetiva e varia de pessoa para pessoa, mas torna-se um problema quando é crônica e leva a uma escassez significativa de interações sociais.

Essa condição pode ter um impacto negativo tanto na saúde mental quanto física. De fato, a falta prolongada de interações sociais é agora considerada tão prejudicial quanto o abuso de álcool, tabagismo, dieta inadequada e sedentarismo.

A solidão crônica, além de seus efeitos psicológicos, também afeta negativamente a saúde física. Indivíduos solitários tendem a apresentar hipertensão constante, níveis elevados de glicose no sangue e um sistema imunológico enfraquecido, tornando-os mais suscetíveis a doenças cardiovasculares.

Uma pesquisa recente, baseada em dados do banco de dados britânico UK Biobank com mais de 490 mil indivíduos, revelou que a solidão está associada a um aumento de 37% no risco de desenvolver a doença de Parkinson.

Mesmo após ajustes para fatores como predisposição genética, aqueles que se consideravam solitários ainda apresentavam 25% a mais de risco. Embora não tenha sido estabelecida uma relação direta entre a solidão e a doença de Parkinson, este estudo sugere que a solidão pode ser um sintoma precoce não motor da doença, juntamente com outros como depressão, estados de pânico e fadiga.

Unsplash-7

Imagem: Vidar Nardli-Mathisen/Unsplash

Superar a solidão exige uma abordagem proativa, como a busca ativa por interações sociais. Adotar um novo hobby, como fazer música em grupo, ter um animal de estimação ou se envolver como voluntário pode ajudar a combater a solidão.

Amigos, familiares ou vizinhos desempenham um papel fundamental no apoio aos que lutam contra o isolamento. Conversas por telefone ou videochamadas podem ajudar a amenizar a solidão, mas nada substitui o contato pessoal.

Segundo a Deutsche Welle, para aqueles que enfrentam solidão devido à insegurança ou baixa autoestima, a assistência de um terapeuta ou centro de aconselhamento pode ser valiosa. Superar a solidão é uma questão de cuidar da saúde mental e física, e o corpo agradece.