Ranking revela lugar no Brasil que possui mais idosos que passaram dos 100 anos; confira

Segundo os dados do Censo de 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (27), o número de idosos com 100 anos ou mais chegou em 37,8 mil. Os dados de 2010 apontavam 22,7 mil.

Os índices mostram um aumento de 67% de centenários em 12 anos. Ainda de acordo com os dados, a idade média do brasileiro subiu de 29 anos para 35.

O Censo 2022 também apontou que 4.396 municípios brasileiros possuem ao menos um idoso com 100 anos ou mais entre a população.

Veja a seguir o ranking com os 10 municípios com maior percentual de centenários:

Município População total População com 100 anos ou mais % de centenários

1°. Entre Rios (SC) 3402 12 0,35%

2º. Campinápolis (MT) 15347 42 0,27%

3º. Benjamin Constant do Sul (RS) 2082 5 0,24%

4º. Alcantil (PB) 5578 13 0,23%

5º. Araçás (BA) 11557 26 0,22%

6º. Ipuaçu (SC) 7730 17 0,22%

7º. Sertãozinho (PB) 50554 11 0,22%

8º. Jacinto (MG) 11042 23 0,21%

9º. Macururé (BA) 7266 15 0,21%

10º. Araguainha (MT) 1010 2 0,20%

Já o ranking com maiores números no geral apontam as cidades mais populosas com os maiores número de idosos, sendo as 5 maiores:

Município População total População com 100 anos ou mais

1°. São Paulo (SP) 11451999 1761

2º. Rio de Janeiro (RJ) 6211223 1390

3º. Belo Horizonte (MG) 2315560 652

4º. Salvador (BA) 2417678 516

5º. Fortaleza (CE) 2428708 432

O IBGE aponta alguns fatores para que a população tenha envelhecido, entre eles:

Taxa de fecundidade dos brasileiros diminuiu nas últimas décadas;

O país passou por dois momentos de redução de nascimentos, o primeiro em 2016, em virtude da onda de infecções do zika vírus, e pós 2020, pela pandemia de covid-19.

Com informações do G1.

