Orgia e overdose de Viagra: bispo renuncia após polêmicas

A Igreja polaca tem sido abalada por uma série de escândalos nos últimos anos, e agora mais um caso provocou uma renúncia, a do bispo da Diocese de Sosnowiec, Grzegorz Kaszak. O Papa Francisco aceitou a renúncia em 24 de outubro, sem dar uma explicação oficial.

O escândalo que levou a essa renúncia envolve má conduta sexual, incluindo relatos de uma orgia gay entre padres e uma jovem prostituta que sofreu uma overdose de Viagra, quase resultando em sua morte devido à falta de assistência.

A polícia está conduzindo uma investigação criminal contra um padre da diocese, Tomasz Z., em cujo apartamento ocorreu o incidente. O padre teria inicialmente impedido os paramédicos de entrar no local, visando evitar um escândalo.

Esta não é a primeira vez que Sosnowiec enfrenta um escândalo. Em 2010, o reitor interino do seminário local se envolveu em uma briga em um clube gay, mas permaneceu no cargo por mais de um ano, mesmo após o caso se tornar público.

Em março de 2023, a diocese foi abalada pelo assassinato de um diácono de 26 anos. Segundo o Ministério Público local, um padre de 40 anos foi apontado como responsável pelo assassinato do diácono, antes de cometer suicídio. A investigação apontou que os dois mantinham um relacionamento tumultuado, com ameaças constantes por parte do padre.

O incidente envolvendo o Viagra e a overdose foi o estopim que levou o bispo Grzegorz Kaszak a pedir permissão ao Papa para renunciar, em uma carta datada de 29 de setembro. Kaszak havia sido nomeado bispo em 2009 por Papa Bento XVI. A diocese, embora sem fornecer detalhes completos, confirmou a essência das reportagens da mídia e reconheceu que uma comissão de investigação externa constatou uma grave violação das normas morais e dos deveres sacerdotais por parte do Padre Tomasz Z.