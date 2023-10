Mizzy, o "brincalhão do TikTok", enfrenta possível prisão por pegadinhas invasivas

Um popular influenciador do TikTok conhecido como Mizzy enfrenta a possibilidade de ser preso devido a uma série de pegadinhas invasivas que realizou e compartilhou online.

Bacari-Bronze O'Garro, um jovem de 19 anos de Stoke Newington, no leste de Londres, ganhou notoriedade por suas travessuras cruéis, que incluíam invadir casas e carros de pessoas inocentes, muitas vezes sem o seu consentimento.

As ações de O'Garro levaram a múltiplas acusações de violação de sua Ordem de Comportamento Criminal, que foi imposta pelo tribunal em maio. O influenciador compareceu recentemente ao Tribunal de Magistrados de Stratford, onde seu advogado tentou adiar o julgamento, alegando preocupações sobre a imparcialidade do processo. No entanto, o juiz distrital Matthew Bone rejeitou o pedido de adiamento, enfatizando a gravidade das ações de O'Garro.

O juiz declarou: "a ofensa é muito significativa aqui. Em particular, a ofensa de 24 de maio aconteceu horas depois de receber a ordem – eu disse que é intencional e deliberado. Considerei você culpado de dois crimes gravíssimos, são crimes que acarretam pena de prisão. Você precisa entender completamente a gravidade da sua situação agora".

Além disso, o processo foi prejudicado pela prisão tanto de O'Garro quanto de sua principal testemunha, sob suspeita de perverter o curso da justiça. Sem a testemunha-chave, a defesa alegou que O'Garro não poderia ter um julgamento justo. No entanto, o juiz Bone decidiu prosseguir com o julgamento, informou o Mirror.

Mizzy ganhou notoriedade por seus vídeos provocativos e invasivos, que frequentemente envolviam perturbar o público em locais públicos. Ele foi anteriormente multado e ordenado a pagar custas judiciais por incidentes relacionados a suas pegadinhas, incluindo invadir uma cabine de trem e tocar nos controles, que ele postou online como "GTA VI na vida real".

O veredito final de O'Garro está programado para o Tribunal de Magistrados do Tâmisa em 21 de novembro. Suas ações destacam os desafios e responsabilidades enfrentados pelos influenciadores nas redes sociais, à medida que suas ações têm um impacto direto na vida das pessoas e podem resultar em sérias consequências legais.