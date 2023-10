Mãe faz filha pagar pelos danos causados ao vestido de debutante de sua irmã

As festas de 15 anos são um momento inesquecível na vida de uma menina, no entanto, uma jovem viu sua festa virar um verdadeiro pesadelo antes mesmo de acontecer. Segundo a madrasta da menina, que compartilhou o relato no Reddit, a filha dela foi a responsável por destruir completamente a festa da irmã adotiva.

Sem se identificar, a mulher conta que é mãe de uma jovem de 16 anos, a qual chama de Bety, enquanto seu marido tem uma filha de 14 anos, Maria. Ela então explica que enquanto ela e a filha são de origem norte-americana, o marido e enteada têm descendência mexicana e mantêm algumas tradições culturais.

“Elas convivem desde que tinha 6 e 7 anos de vida, e no geral o relacionamento entre as duas era bom, até que a festa de 15 anos de Maria começou a se aproximar e meu marido e sua ex-esposa partiram em busca do vestido da filha”.

“O vestido, com todas as alterações, ficou avaliado em 3 mil dólares, e minha filha ficou completamente enciumada com toda a preparação da festa. Eu tentei conversar com ela e explicar que, assim como sua festa de 16 anos, a festa de 15 anos de Maria é parte de sua cultura”, conta a mãe.

Ela tomou uma atitude

A mãe então explica que, na tentativa de diminuir a tensão entre as adolescentes tentou passar mais tempo com sua filha mais velha e se preocupou em comprar um belo vestido para ela usar na festa da irmã, que era igualmente bonito, mas bem mais barato.

“A festa ia acontecer em duas semanas, mas depois de uma discussão entre Bety e Maria por causa da televisão, minha filha pegou o vestido o destruiu completamente. Ela rabiscou o tecido e rasgou as costas da pela, deixando todos arrasados”.

“Dei dinheiro ao meu marido para que ele e a ex tentem comprar um novo vestido o quanto antes e informei a minha filha que ela precisará conseguir um emprego para pagar todo o valor do vestido como punição. Ela agora está afirmando que eu estou favorecendo minha enteada e que sou uma grande idiota por fazer isso”, finaliza a mãe.

No entanto, os usuários do Reddit garantiram que a mãe está correta em sua atitude.

“Vestidos de 15 anos não são baratos! Sua filha já é grande o bastante para saber disso e da consequência de seus atos”, comentou uma pessoa.

“O que você está fazendo não é favorecer uma e deixar a outra de lado, você está sendo uma mãe e educando sua filha adequadamente”, finalizou outra.