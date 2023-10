Jovem se forma em medicina e transforma a vida da família

Aos 25 anos, um jovem alcança o sonho de se tornar médico e transforma completamente a vida de seu pai, que dedicou três décadas como cortador de cana. Maurício Bernardo Silva, o novo médico recém-formado, tomou a decisão de honrar os sacrifícios de Seu João Vicente desde o momento em que recebeu seu diploma da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no campus de Arapiraca.

Logo após sua graduação, Maurício conseguiu um emprego na Unidade Básica de Saúde (UBS) em São Sebastião, além de realizar plantões em Arapiraca e São Miguel dos Campos. Sua dedicação incansável permitiu que seu pai deixasse o trabalho no campo, garantindo-lhe uma vida mais tranquila.

O jovem médico, que enfrentou diversas dificuldades ao longo de sua jornada educacional em escolas públicas, estabeleceu metas claras ao ingressar na faculdade. Seu primeiro objetivo foi retirar seu pai da árdua atividade de cortador de cana. Em seguida, planeja proporcionar à sua família uma casa melhor do que a atual e, por último, pretende presenteá-los com um carro.

Fotos: arquivo pessoal

A formatura de Maurício e seus colegas de turma foi celebrada em um evento emocionante em Arapiraca, com a presença do governador de Alagoas, Paulo Dantas, e o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa. Durante a cerimônia, Maurício compartilhou uma mensagem de superação, reconhecendo o apoio fundamental de seus pais e de todas as pessoas que contribuíram para sua conquista.

A vida de cortador de cana é incrivelmente desafiadora, começando ao amanhecer e terminando às 16h, sob o sol escaldante. Cada trabalhador é responsável por cortar a maior quantidade possível de cana-de-açúcar, enfrentando condições adversas de calor. Alguns cortadores recebem salários mensais em torno de um salário mínimo, enquanto outros são pagos por diária, com valores variando de acordo com a região.

Com a reforma da Previdência, cortadores de cana que comprovam 25 anos de serviço têm direito à aposentadoria especial, proporcionando um merecido descanso aos trabalhadores. Graças à dedicação e perseverança de Maurício, a vida de Seu João Vicente agora está prestes a melhorar significativamente. Um verdadeiro exemplo de amor filial e determinação.

Fonte: Tribuna Hoje

