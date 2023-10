Homem ganha 24 quilos ao passar duas semanas em hotel

Dad now unrecognisable after all-inclusive holiday left him at 24st and fearing early death -

@airtravelbargain @flightbargain @travyell @AfricaFly1 @southandlatinamerica #airtravelbargain #fusiondiner @IATAAgents @BollywoodThugs @americadosul1 @ukitco https://t.co/D1vLqAoxbc