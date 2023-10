Homem é criticado após deixar a namorada ser humilhada por seus pais durante um jantar

Um relato complicado está movimentando um tópico de discussões do Reddit. Depois de um breve desabafo, um homem está sendo duramente criticado por permitir que os pais humilhassem sua namorada durante um jantar em família.

Segundo ele, que não se identificou, os pais têm um histórico de comportamentos inadequados, que incluem criticar abertamente pessoas de uma classe social diferente da deles ou que eles consideram como ‘inadequadas’.

“Eles são ricos e vêm de famílias de classe alta, algo que fazem questão de demonstrar abertamente em cada uma de suas atitudes e expectativas que podemos, no mínimo, considerar elitistas. Este ano meus pais convidaram minha namorada para um jantar em família e ela ficou animada e emocionada com o convite, mas eu tentei avisá-la de que tudo poderia não ser como o esperado”.

“Por conta da postura crítica e elitista deles, eu tive minhas dúvidas de que tudo acabaria bem. Eles não pensam duas vezes antes fazerem piadas grosseiras e excluir aqueles que estão de fora de seu círculo social. Então eu preferi conversar abertamente sobre isso com minha namorada”.

“Disse a ela que meus pais têm essa tendência e que eu não queria deixá-la desconfortável durante o jantar. Ela disse que é capaz de cuidar de si mesma e que adoraria tentar participar do jantar”, revela o homem.

As coisas deram errado

Seguindo com seu relato, o homem conta que as coisas não saíram da melhor forma possível e que, com pouco tempo de jantar, foi possível notar que sua namorada estava visivelmente desconfortável e prestes a chorar.

“Ela pediu para sair depois do jantar e eu vi que estava à beira das lágrimas. Me senti um idiota por não interferir nas falas dos meus pais e fiquei ainda mais irritado quando ela me contou como se sentiu magoada e envergonhada. Quando voltamos para a casa dela, ela disse que nunca mais queria ver meus pais novamente”.

“Eu acho que deveria ter feito mais para protegê-la, mas ela ainda queria tentar e eu senti que fui honesto ao avisá-la da situação”, finaliza o homem.

No entanto, para os demais usuários que leram o relato do rapaz, ele deveria ter feito bem mais pela namorada.

“É claro que ela queria conhecer seus pais, você deveria ter interrompido as falas deles e o jantar no instante em que percebeu o rumo que as coisas estavam tomando”, comentou uma pessoa.

“Avisá-la com antecedência sobre o comportamento dos seus pais é bem diferente de deixá-los criticá-la abertamente sem intervir em sua defesa. Você agiu errado”, finalizou outra.