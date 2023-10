Fotógrafo do Enfield Poltergeist: fantasmas e tijolos voadores na casa assombrada

Era uma noite tranquila na redação do "Daily Mirror", um telefonema mudou para sempre a vida do repórter Doug Bence. O leitor Vic Nottingham ligou, relatando um caos na casa ao lado. Mulheres histéricas falavam sobre fantasmas, móveis se moviam e objetos voavam misteriosamente. Assim começou a cobertura do famoso caso do Poltergeist de Enfield, que agora inspira uma série de TV da Apple.

Em setembro de 1977, Doug Bence e o fotógrafo Graham Morris dirigiram-se para a casa de 284 Green Street, em Enfield, norte de Londres, para investigar os estranhos eventos. Inicialmente, nada aconteceu, e eles conversaram com a família Hodgson, que estava assustada e testemunhou objetos voando e móveis se movendo. Quando eles estavam prestes a sair, o caos irrompeu novamente, com tijolos de Lego voando pela sala.

Com os rostos machucados, os repórteres voltaram ao escritório, chocados com o que tinham testemunhado. Nas noites seguintes, eles retornaram à casa dos Hodgsons, mas quando os eventos paranormais cessaram, buscaram a ajuda da Society for Psychical Research. Especialistas como Guy Lyon Playfair e Maurice Grosse se envolveram na investigação.

Segundo o Mirror, durante esse período, diversos eventos dramáticos e paranormais foram relatados na casa, incluindo objetos em movimento, levitações e gravações de vozes demoníacas. Janet Hodgson chegou a falar com uma voz masculina, alegando ser um ex-inquilino falecido da propriedade.

Embora algumas das atividades tenham sido posteriormente admitidas como fraudes pelas meninas da família, Doug Bence acredita que algo inexplicável ocorreu naquela casa. Ele não usa a palavra "sobrenatural", mas acredita que existem energias e forças que não podemos medir nem entender.

Para a família Hodgson, a experiência foi horrível, e Doug sentiu compaixão por eles. Segundo ele, "existem forças que não entendemos", e o caso do Poltergeist de Enfield continua a intrigar e intrigar os entusiastas do paranormal até hoje.