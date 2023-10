FIFA suspende Luis Rubiales por três anos após "kissgate"

A FIFA anunciou nesta segunda-feira (30/10) a suspensão de Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, por três anos, após o escândalo conhecido como "kissgate".

Rubiales foi punido por beijar a jogadora Jenni Hermoso durante as comemorações após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo de futebol feminino. A jogadora confirmou que o beijo não foi consensual, desencadeando críticas generalizadas e pedidos de renúncia, inclusive do governo espanhol, diz o Mirror.

Suspensão severa

No incidente, que ocorreu em agosto deste ano, após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra, Rubiales agarrou Hermoso para um beijo durante as comemorações pós-jogo.

A jogadora deixou claro que o gesto não foi consensual, gerando indignação e debates sobre consentimento e respeito no esporte.

Em um comunicado, a FIFA afirmou que a segurança se baseia na violação do artigo 13 do Código Disciplinar da FIFA, referente à conduta imprópria. A decisão, sobre o recurso, destaca o compromisso da FIFA em proteger a integridade e dignidade de todas as pessoas envolvidas no esporte, reforçando a importância do respeito às regras de conduta adequada.

Enquanto isso, Jenni Hermoso voltou a jogar pela seleção espanhola após o tumulto causado pelo incidente. Ela marcou o gol da vitória no último minuto contra a Itália na Liga das Nações da UEFA.

A decisão da FIFA levanta questões importantes sobre o comportamento ético no esporte e destaca a necessidade contínua de educar e promover o respeito mútuo no mundo do futebol e em todos os esportes.