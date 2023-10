Dono de pet é preso por negligenciar cuidados veterinários após ataque ao cão

Kevin Turner, de 38 anos, foi condenado à prisão por não levar seu bulldog ao veterinário, apesar de o animal ter sofrido graves ferimentos em uma briga com outro de seus cães, segundo artigo do Mirror.

A RSPCA, organização britânica de proteção aos animais, descobriu que o cão de Turner, chamado Babe, estava com uma grande ferida aberta na orelha, pescoço e rosto quando inspetores visitaram sua casa. A pele estava pendurada solta devido aos ferimentos.

Turner alegou estar registrado na PDSA (People's Dispensary for Sick Animals) e planejava levar o cão ao veterinário da instituição no dia seguinte. No entanto, quando os inspetores verificaram com a PDSA, não encontraram nenhum registro do dono.

A inspetora da RSPCA, Terri-Ann Fannon, descreveu os ferimentos do bulldog como "alguns dos piores que já vi resultantes de um ataque canino" e afirmou que a infecção que Babe sofreu foi "terrível". Um veterinário afirmou que a orelha do animal poderia ter sido perdida se não fosse pela cirurgia.

Turner, morador de Coach Road, Wallsend, foi levado ao tribunal pela RSPCA e se declarou culpado por causar sofrimento desnecessário ao bulldog, por não buscar cuidados veterinários, e por negligenciar as necessidades do animal.

Em 11 de outubro, no Tribunal de Magistrados de North Tyneside, ele foi condenado a 10 semanas de prisão e recebeu uma proibição de dez anos de manter qualquer animal.

Na audiência, a defesa alegou que Turner havia criado cães por muitos anos sem problemas. No entanto, os magistrados ordenaram a apreensão do outro cão do réu e o condenaram a pagar 360 libras em custas judiciais, além de uma taxa de vítima de 154 libras.

Babe foi levada para um abrigo no dia seguinte à cirurgia. Ela permanece sob os cuidados da RSPCA e será reabilitada em breve, à medida que suas feridas cicatrizam. A inspetora Terri-Ann Fannon comentou: "ela se saiu muito bem no Centro de Animais RSPCA Felledge, onde fez novos amigos caninos. Ela estava um pouco ansiosa e nervosa no início, mas agora é uma adorável e animada menina. Ela estava muito deprimida quando a conheci pela primeira vez, mas agora é como um cão completamente diferente, cheio de travessuras e desejando carinho e atenção".