‘Como de tudo’ diz Maria, com 103 anos. Brasil celebra 37 mil centenários

Maria Cardoso de Oliveira, uma aposentada residente em Promissão, no Noroeste paulista, está prestes a comemorar seus 104 anos nesta sexta-feira, 3 de novembro. Ela planeja celebrar seu aniversário com um brinde de vinho na companhia de seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos.

Os recentes dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE revelam o envelhecimento rápido da população brasileira, com um total de 37.814 centenários no país.

A trajetória de Maria é marcada por décadas de trabalho nas roças de café, um casamento aos 18 anos e a criação de cinco filhos, embora dois deles já tenham falecido. Atualmente, ela divide sua casa com sua única filha viva, Mariquinha, de 81 anos. Apesar de enfrentar algumas dificuldades de saúde, como a aridez nos olhos que exige o uso frequente de colírios, Maria mantém uma saúde invejável. Ela dorme bem, faz uma sesta à tarde e toma apenas um medicamento para controlar a pressão arterial.

Quando se trata de alimentação, Maria é bastante versátil, exceto por uma exceção peculiar: ela se recusa a comer pedra derretida, como ela mesma brinca. Seu cardápio inclui uma variedade de pratos, desde carne gorda com farinha até ensopado de pé de galinha, mas seu verdadeiro prazer é o vinho.

Foto: Reprodução/Instagram

— Eu realmente gosto do meu ‘vinhozinho’. Sempre que possível, tomo um pouco no almoço e no jantar — revela Maria.

Aos 101 anos, Maria chamou a atenção ao distribuir seu currículo em empresas locais, buscando emprego para sustentar sua paixão pelo vinho. Sua atitude determinada foi elogiada e ela acabou se tornando uma influencer nas redes sociais, com o apoio da empresa de vinhos Miolo. Agora, ela é conhecida como a “vovó influencer” (@mariacardoso1919oficial), onde compartilha momentos do seu dia a dia, seja saboreando vinho, café ou desfrutando de momentos em família.

Apesar de enfrentar desafios como a artrose nos joelhos, que a obriga a usar uma cadeira de rodas para se locomover, Maria permanece uma mulher vaidosa. Ela sempre prende o cabelo em um coque e adora usar joias, especialmente anéis.

— Hoje em dia, não posso fazer muita coisa. Mas na roça, eu fazia de tudo, desde peneirar café até outras tarefas — relembra ela.

Maria Helena é um exemplo de vitalidade e determinação, inspirando todos ao seu redor com sua incrível jornada de vida e sua paixão inabalável pela vida e pelo vinho.”

Fonte: o Globo

