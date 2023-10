Após notar problemas de higiene da sogra, mulher se recusa a comer qualquer coisa feita por ela

Uma mulher decidiu compartilhar no Reddit os motivos pelos quais está passando por grandes dificuldades com sua sogra. Segundo o relato, desde que ela foi morar na mesma casa que a mãe de seu marido, uma situação desconfortável foi descoberta.

Sem se identificar, a mulher explica que no último ano a mãe de seu marido passou por um grave problema de saúde que a deixou com sequelas e necessitando de cuidados integrais. Por conta disso, ela e o companheiro decidiram vencer a casa que moravam e se mudaram para a casa da mãe dele, assim conseguem conciliar seus horários com os cuidados médicos.

No entanto, pouco tempo depois de se mudar a mulher precisou lidar com uma situação inusitada.

“Desde que chegamos aqui eu comecei a fazer uma limpeza profunda na casa porque minha sogra não consegue mais fazer isso. Lavei as paredes, pintei as que precisavam de pintura e outras coisas mais”.

“Quando cheguei na parte da cozinha eu comecei a limpar os armários e achei diversos alimentos vencidos. Biscoitos vencidos há 5 anos, sopa de cogumelos vencida há 10 anos, latas abertas na geladeira com mofo e pedaços de queijo vencidos há mais de 1 anos! Ela só tira o mofo e come o resto”, conta a mulher.

Ela não sabe o que fazer para ajudar a sogra

Seguindo seu relato, a mulher conta que tem sérios problemas envolvendo a alimentação e que, por conta de experiências ruins, só consegue consumir frutas e legumes frescos, o que a faz visitar o mercado uma vez a cada 3 dias.

“Minha sogra não entende e não se importa com essas coisas. Ela acha que toda comida é boa para ser consumida e que datas e prazos de validade não importam. Sempre que ela cozinha ela usa estes alimentos e espera que eu faça a mesma coisa. Eu simplesmente não consigo”.

Leia também: Mãe é criticada por sugerir que o noivo adote oficialmente sua filha

“Eu tentei limpar tudo e jogar estes itens fora, mas ela começa a gritar comigo. Faz uma semana que não nos falamos e que apenas ignoramos a presença uma da outra. Eu sei que seria melhor se eu cozinhasse, mas não consigo cozinhar um tomate podre! Eu então passei a pedir a minha própria comida. Estou errada?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve tentar investigar ainda mais este comportamento da sogra, pois pode ser preocupante.

“Você não está errada, mas é bom ver por quanto tempo ela vem mantendo este hábito. Esse foi um dos primeiros sinais de demência no caso da minha mãe”, comentou uma pessoa.

“Isso parece nojento e parece que ela nem percebe o quanto isso é nocivo”, finalizou outra pessoa.