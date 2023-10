Adolescentes admitem agressão a jovem negra de 15 anos, mas negam ser um ataque racista

Na última quinta-feira, dois adolescentes de 16 anos assumiram a responsabilidade por causar ferimentos corporais a uma jovem negra de 15 anos do lado de fora de uma escola, em um ataque cujas imagens se tornaram virais nas redes sociais. No entanto, eles negaram que o incidente tenha tido motivação racial, como aponta artigo do Mirror.

O caso foi julgado no Tribunal da Juventude de Guildford, onde um vídeo foi apresentado como evidência, mostrando a vítima negra sendo agredida, com socos, chutes e puxões de cabelo, enquanto os agressores eram encorajados por adultos presentes.

Segundo relatos, a segunda ré teria proferido ofensas racistas, chamando a vítima de "macaca" e ameaçando arrancar um de seus dreadlocks em uma transmissão no aplicativo Snapchat. No entanto, ela negou ser a autora dessas ameaças.

Apesar das imagens chocantes, os acusados negaram que se tratasse de um ataque racista. Ambos se declararam culpados de um crime de agressão causando ferimentos corporais reais ocorrido nas proximidades da escola em 6 de fevereiro. Além disso, um dos réus se declarou culpado de agredir outra adolescente no mesmo dia.

No entanto, a segunda acusada se declarou inocente das acusações de agressão causada por motivação racial e de envio de uma mensagem ameaçadora à jovem negra via Snapchat, dois dias antes do ocorrido. Devido à idade dos envolvidos, suas identidades não podem ser divulgadas publicamente.

A vítima negra não prestou um depoimento sobre o impacto sofrido, mas as fotos exibidas em tribunal revelaram que seus cabelos trançados haviam sido arrancados do couro cabeludo e que ela apresentava hematomas nos olhos.

A procuradora Amanda Burrows afirmou que a adolescente que admitiu as acusações estava sendo "incentivada a se envolver" após hesitar inicialmente, mas que ela estava "certamente envolvida" no início do ataque. O vídeo mostrou que a ré foi instruída por um adulto a "participar" da agressão.

Após o incidente, houve uma reação significativa contra a resposta da equipe da escola, culminando em um protesto realizado do lado de fora da instituição dois dias depois. A presidente do tribunal, Sue Hodnett, concedeu liberdade condicional à acusada que admitiu todas as acusações, e sua sentença está marcada para 22 de novembro. A outra acusada, também em liberdade condicional, aguarda julgamento, cuja data será definida, e será sentenciada posteriormente pelo crime que admitiu.