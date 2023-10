Tragédia em corrida de cavalos: membro da equipe é atropelado

Um membro da equipe de solo do hipódromo foi atropelado por cavalos em plena corrida em Carlisle na quinta-feira (26/10). A corrida começou às 17h05, mas imediatamente ficou claro que algo havia dado errado quando os cavalos partiram antes que o homem em questão pudesse atravessar em segurança para o outro lado.

Parecia que ele tinha fixado a fita de largada no lugar, mas voltou pelo caminho e só conseguiu percorrer alguns metros antes que Euchan Falls, treinado por Mike Smith, o derrubasse, deixando-o caído no chão.

A Sky Sports e o oficial de corrida, Harry Phipps, posteriormente confirmaram que o homem - que se levantou e saiu andando após o incidente - estava bem, levantou o The Sun.

Os fiscais no local imediatamente convocaram uma investigação e um relatório oficial afirmou: "uma investigação foi realizada para analisar as circunstâncias pelas quais um membro da equipe de solo cruzou a pista no início da corrida, resultando em seu atropelamento por Euchan Falls".

Incidente e reação dos fãs

"O oficial de corrida, o membro da equipe de solo, os partidores e Gavin Sheehan, o jóquei de Euchan Falls, foram entrevistados". O incidente foi relatado às autoridades de corrida da British Horseracing Authority e uma investigação será iniciada.

No entanto, os fãs de corrida de cavalos estavam consternados com o fato de o incidente inseguro ter ocorrido. Eles recorreram às redes sociais para expressar seus pensamentos. Um deles disse: "Meu Deus! Isso é chocante". Outro acrescentou: "o que diabos foi aquilo no início em Carlisle? Pobre homem 😢 #Carlisle". Um terceiro respondeu: "caramba". Um quarto respondeu: "espero que ele esteja bem 🤞🏼". Enquanto um quinto disse: "coitado, ele não parece ser tão jovem, deve ter doído".