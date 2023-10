Sogra acaba com casamento do filho fazendo-o, inclusive, chorar

Uma noiva teve seu dia de casamento arruinado devido ao comportamento inadequado de sua sogra, que a deixou furiosa. A mulher relatou a um artigo do Mirror que a mãe de seu marido fez com que ele chorasse durante a cerimônia.

Segundo a noiva, sua sogra recusou-se a falar com ela e seu filho, demonstrando um comportamento de "birra" durante a cerimônia íntima. Para piorar a situação, a sogra criticou a comida servida no local e não sorriu em nenhuma das fotos do casamento.

A noiva relatou: "meu parceiro e eu nos casamos no último sábado, e a mãe dele acabou fazendo ele chorar no dia do casamento devido a sua birra, falta de comunicação e atitudes. Ele estava visivelmente abatido ao longo do dia, o que arruinou nosso casamento".

pexels-stephen-andrews-9375458

A noiva explicou como percebeu o comportamento da sogra durante a cerimônia: "nós chegamos para o casamento super felizes e, quando nos sentamos para assinar os documentos na cerimônia, eu a vi. Ela estava tão mal-humorada que não fez contato visual. Ela foi uma testemunha que se aproximou e assinou rapidamente, dizendo 'parabéns' de forma relutante antes de se sentar novamente. Minha mãe estava chocada enquanto ela assinava. Nenhuma foto foi tirada disso devido à rapidez com que ela fez isso".

A situação piorou após a cerimônia, quando a sogra continuou sua birra no jardim. A noiva tentou conversar com ela, mas a sogra não explicou o motivo de sua atitude. Durante a refeição, a sogra fez comentários desagradáveis sobre a comida, mesmo quando o casal havia garantido que tudo fosse preparado de acordo com suas preferências. Além disso, ela questionou sua posição na mesa de honra.

A noiva também descreveu um encontro frio com sua sogra quando ela foi entregar flores. A sogra só perguntou sobre os arranjos de assentos, sem mostrar interesse na noiva ou no casamento em si.

No final da postagem, a noiva expressou sua dificuldade em perdoar a sogra por arruinar o grande dia e perguntou se estava sendo injusta. Muitos usuários de redes sociais mostraram apoio à noiva, reconhecendo o comportamento tóxico da sogra e sugerindo que ela e o marido considerassem estabelecer limites. A situação destaca como os conflitos familiares podem afetar um dos dias mais importantes na vida de um casal.