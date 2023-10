Motociclista aprende lição após acidente a 225 km/h

Um motociclista que atende pelo nome de Street Demon PC aprendeu uma lição da maneira mais dura possível em uma movimentada rodovia da Flórida (EUA). Um vídeo impressionante postado por ele no YouTube mostra o momento em que ele ficou inconsciente depois de tentar ultrapassar caminhões e carros a mais de 140 mph (cerca de 225 km/h), relatou o NYPost.

O vídeo começa com o motociclista viajando em uma Honda CBR600RR em uma rodovia de acesso para entrar na movimentada Interstate 95, nos arredores de Daytona Beach. Ele não perde tempo e passa voando por outros motoristas na rodovia a uma velocidade claramente perigosa, superior a 160 km/h.

À medida que o vídeo prossegue, o tráfego fica mais intenso, e o motociclista começa a fazer mudanças de faixa arriscadas. Em um momento, quase colide com um trailer, mas passa ileso. No entanto, logo após essa situação, a motocicleta bate na traseira de uma caminhonete GMC preta com tanta força que a picape é jogada para outra pista.

Nesse momento, o motociclista aparentemente perde a consciência, com suas mãos ainda no guidão da moto em movimento.

A tragédia continua quando o motociclista é atropelado por um trator-reboque enquanto sua moto continua girando por conta própria. O vídeo, que já foi visto por cerca de 45 mil pessoas, deixou os espectadores chocados, com muitos comentando sobre a imprudência do motociclista.

Alguns espectadores expressaram alívio por ele ter sobrevivido, mas também o aconselharam a reconsiderar seu estilo de pilotagem. Outros motociclistas experientes compartilharam palavras de advertência, enfatizando a importância da segurança nas estradas.

O próprio motociclista reconheceu a gravidade de sua imprudência, pedindo desculpas em sua conta do Instagram e alertando outros motociclistas sobre os perigos de pilotar de forma irresponsável.