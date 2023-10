Marido se irrita e manda a esposa arrumar um emprego

Um homem causou comoção no Reddit, depois de revelar ter mandado a esposa conseguir um emprego caso queira gastar mais dinheiro do que ele dá a ela mensalmente.

Sem se identificar, o homem explica que ele e a esposa optaram por seguir o formato de família onde o homem se torna o provedor da família e a mulher permanece em casa cuidando do lar e dos filhos. Por conta disso, a mulher não seguiu uma carreira profissional e recebe dele uma espécie de mesada para utilizar com gastos pessoais ao longo do mês.

“Eu dou a ela um bom valor fixo por mês para que ela gaste com suas coisas e pago o restante das contas da casa. Isso nunca foi um problema para mim e nem para ela, até que recentemente ela decidiu que queria comprar algumas coisas de luxo”.

“Eu disse a ela que não aumentaria o valor do dinheiro e que se ela quer comprar itens de luxo ou mais caros do que o valor em questão deveria me pedir ou juntar dinheiro para poder comprar depois de um tempo”, revelou o homem.

Eles entraram em uma grande discussão

Segundo o homem depois de falar para a esposa sua opinião sobre as vontades da mulher de comprar alguns artigos de luxo, os dois entraram em uma grande discussão que terminou com ele mandando a companheira arrumar um emprego.

“Ela começou a argumentar comigo e a dizer que mesmo se eu dobrar o valor que dou a ela por mês eu não vou sentir falta no final do mês. Eu então retruquei e disse que se ela quer dinheiro extra pra gastar, então ela deve conseguir um emprego para sustentar seus luxos. Depois disso ela me xingou de vários nomes e saiu do quarto, indo dormir no quarto de hóspedes”.

“Eu agi errado em falar isso pra ela?”, questiona o homem que, em pouco tempo, recebeu uma série de respostas em sua publicação. E, aparentemente, todos concordaram com sua atitude.

“O valor que você dá a ela é alto o bastante para ela esbanjar dinheiro por aí. Eu sentaria com ela e pediria um detalhamento dos motivos que a levam a acreditar que o valor é baixo”, comentou uma pessoa.

“Eu a mandaria conseguir um emprego porque cortaria completamente sua mesada depois dessa atitude”, afirmou outra.

Uma terceira pessoa ressaltou que o valor recebido por ela é o bastante, até mesmo se convertido em outras moedas: “É um valor alto mesmo convertendo em várias moedas. Você não está agindo errado ao se recusar a aumentar esse valor”.