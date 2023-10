Mãe é criticada por sugerir que o noivo adote oficialmente sua filha

Uma mulher está passando por momentos complicados envolvendo seu ex-companheiro. Segundo ela, que desabafou no Reddit, enquanto seu atual noivo que adotar sua filha, a família do pai da menina a está criticando por isso.

Sem se identificar, a mulher, de 24 anos, conta que é mãe de duas crianças, a mais velha, Raya de 4 anos, é filha de seu ex-companheiro, o qual ela chamou de Calvin. Os dois se conheceram no exército e mantiveram um relacionamento mesmo depois que a mulher deixou de servir por estar grávida.

“Ele ficou na base do Texas e eu me mudei para lá, tudo ia bem até que eu fiquei extremamente doente e ele mostrou não se importar nem um pouco com isso. Ele ficava fora até tarde, comprava coisas extremamente caras e nem se importava comigo. Aos 7 meses de gravidez eu estava tão mal que nem parecia que eu estava grávida”.

“Minha família decidiu me levar de volta para a Califórnia e passaram a cuidar de mim, então meu ex ia me visitar em suas folgas e no dia em que nossa filha nasceu. Apesar disso, foi como se ele nem estivesse lá porque ficava o tempo todo no celular”, revela.

Ela tomou uma atitude

Seguindo com seu relato, a mulher conta que desde então se esforçou para fazer com que a filha tivesse contato com o pai e sua família, chegando até mesmo a passar alguns meses na cidade em que o homem e os pais moram.

“Ele não se esforçou para conciliar o tempo livre com as visitas e não conseguiu ver a filha. Ele não pergunta como ela está, não a apoia financeiramente e não a vê desde que nasceu. Ele sempre se desculpa dizendo que o exército consome seu tempo, e a família dele compra isso. A mãe dele continua me incomodando para ver a minha filha, mas meu advogado disse que não sou obrigada a permitir isso devido ao abandono do pai dela”, conta a mãe.

Leia também: Homem se revolta após a esposa estragar um final de semana romântico

“Atualmente estou noiva, e meu noivo quer adotar minha filha. Ele cuida dela desde os 18 meses de vida e supre todas as suas necessidades, é ele quem ela chama de pai. Apesar disso, meu ex não quer renunciar aos seus direitos e usa decisões antigas minhas contra mim. A família diz que ele é o pai e que não devo fazer isso, mas meu coração diz o oposto”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em querer buscar o melhor para a filha.

“Você está certa e ele deve engolir o orgulho se não faz o mínimo esforço para ver a filha”, comentou uma pessoa.

“Você é claramente uma mãe solo. Sua filha merece uma família estável e uma infância feliz”, finalizou outra.