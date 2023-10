Mãe chocada ao encontrar "apêndice masculino" em brinquedo de bule para crianças

Uma mãe ficou atônita ao perceber o que parecia ser um órgão masculino em um brinquedo de bule que ela havia comprado para sua filha pequena, trouxe o Daily Star.

Flora Cox comprou o conjunto de cozinha Kizplays, no valor de 17 libras, na Amazon, na esperança de que sua filha Ellen, de 2 anos, se divertisse brincando com panelas e frigideiras. No entanto, o conjunto de brinquedos incluía um bule de cor semelhante à pele - e quando a avó de Ellen a visitou, algo chamou imediatamente sua atenção.

Crianca-brincando-cottonbro-studio-Pexels-1

Imagem: Cottonbro Studio / Pexels

Perspectivas de terceiros

Flora, de 35 anos, disse: "eu nem tinha notado, mas minha mãe deu uma olhada neste bule e disse: 'meu Deus, isso parece exatamente um órgão masculino'".

"Foi uma daquelas coisas em que, uma vez que você vê, não consegue mais ignorar. E o fato de ser de uma cor meio semelhante à pele não ajuda".

"A semelhança é ainda mais forte quando sai água dele", continuou.

E a situação piora quando um pequeno relevo parece um mamilo. Flora, de Hinckley, Leics, acrescentou: "o bule se transforma em um seio com um órgão masculino saindo dele. Sorte que Ellen tem 2 anos e não sabe de nada".