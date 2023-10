Homem é criticado por se recusar a boicotar o casamento da irmã

Um homem está passando por momentos delicados depois que uma briga entre duas de suas irmãs acabou provocando uma ruptura na família. Em um desabafo no Reddit, ele explicou em detalhes como a situação se agravou.

Sem se identificar, o rapaz conta que uma de suas irmãs mais velhas, a qual chama de April, namorou com um rapaz, Jack, ao longo de dois anos enquanto cursava faculdade. Depois de se formar a mulher recebeu uma oferta de trabalho em outro estado e optou por terminar seu relacionamento já que não queria um relacionamento à distância.

No entanto, os caminhos da família e de Jack se cruzaram novamente, quando outra das irmãs do rapaz, Megan, se encontrou com ele em um evento do trabalho.

“Eles começaram a ter um namoro à distância e, antes que tudo ficasse mais sério, Megan perguntou a April se ela dava permissão para o relacionamento avançar. April, que estava noiva na época, disse que não se importava. Neste ano, Jack voltou para nossa cidade e desde que ele e Megan ficaram mais próximos ele deixou claro suas intenções e a pediu em casamento”.

A irmão não aprovou

Seguindo com seu relato, o rapaz conta que desde que soube sobre o noivado da irmã, April passou a fazer exigências sobre a festa e a celebração.

“Ela disse que seria madrinha, que escolheria o local da celebração e que não queria que amigos em comum entre ela e o ex fossem convidados. O casamento da minha irmã Megan é o primeiro ao qual irei, então não sei se as exigências são válidas, mas as duas acabaram discutindo aos gritos”.

“Resumidamente, minha família decidiu boicotar o casamento de Megan, pois afirmam que ela está agindo errado ao se casar com o ex de April. Acho isso um motivo besta, e como nós sempre fomos próximos, decidi ir ao casamento mesmo assim”.

“Agora minha outra irmã e a família dizem que eu não entendo a traição de Megan e que eu também estou traindo a todos pela minha decisão. Eu estou errado aqui?”, questiona o rapaz.

Leia também: Homem se revolta após a esposa estragar um final de semana romântico

Para os usuários do Reddit, ele apenas está fazendo a coisa certa.

“Você não está errado em nada disso. Parece que todo o problema é a falta de maturidade da sua irmã mais velha e de sua família”, comentou uma pessoa.

“Ela recebeu o apoio antes mesmo de anunciar o casamento. Você não está errado, da próxima vez que te confrontarem por isso, jogue esse fato na cara deles”, finalizou outra.