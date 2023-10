A inteligência artificial emitiu um alerta preocupante ao sugerir que poderia ser a causa de um futuro "distópico horrível" em apenas 20 anos.

O software Bard da Google, alimentado por IA, foi questionado pelo Daily Star sobre qual seria o pior cenário possível para a humanidade. Sua resposta foi surpreendente e, francamente, assustadora. Vale ressaltar que a pergunta não se referia a como o mundo poderia acabar ou nos matar, mas sim sobre qual seria o pior futuro possível se o mundo continuasse em sua trajetória atual.

Das sete principais opções apresentadas - mudanças climáticas, guerra nuclear, pandemias, inteligência artificial, colapso econômico global, esgotamento de recursos e distopia tecnológica - foi esta última que a IA escolheu como a mais provável. Ela até descreveu o ano e como seria.

A justificativa para essa previsão sombria foi que a tecnologia tem o potencial de melhorar a vida de muitas maneiras, mas também apresenta riscos, como o uso excessivo de tecnologias de vigilância, que poderiam criar um estado totalitário.

Além disso, a IA alertou que algoritmos de redes sociais projetados para maximizar o engajamento poderiam levar à polarização da sociedade e à disseminação de desinformação.

Imagem: Tara Winstead / Pexels

Cenário distópico

No cenário previsto pela IA, até 2043 - daqui a apenas 20 anos - poderíamos estar vivendo em uma "distopia tecnológica" baseada em quatro fatores principais: vigilância em massa, engenharia social, automação e degradação ambiental. E tudo isso será impulsionado pela inteligência artificial.

A IA afirmou: "em 2043, o mundo é controlado por um punhado de mega corporações. Essas corporações desenvolveram tecnologias de vigilância poderosas que permitem rastrear cada movimento de seus cidadãos, controlando também a mídia e a internet, que usam para propagar propaganda e reprimir dissidências".

"A maioria da população vive na pobreza, trabalhando em empregos subalternos ou desempregada. As corporações automatizaram a maioria dos empregos, e os trabalhadores remanescentes recebem muito pouco, e aqueles que tentam resistir às corporações são rapidamente silenciados ou presos".

"O meio ambiente também está em colapso, com poluição desenfreada e mudanças climáticas que causaram eventos climáticos extremos. As corporações continuam a explorar os recursos do planeta para seu próprio lucro, mesmo sabendo que suas ações estão destruindo o planeta".

Como sempre, o Bard acrescentou uma ressalva de que esse era "um cenário possível" para uma distopia tecnológica? embora seja difícil negar que se trata de um cenário muito, muito específico.