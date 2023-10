Estudo aponta que o hot yoga pode levar à remissão' de doença mental comum

Sentindo-se em baixa? O hot yoga pode ser a solução. De acordo com um estudo clínico da Harvard Medical School, uma única sessão de hot yoga por semana está associada a uma "redução significativa" dos sintomas em pessoas com depressão moderada a grave, quando comparada a nenhum tratamento.

Os resultados, publicados no "Journal of Clinical Psychiatry", foram obtidos a partir da análise de 80 participantes com depressão ao longo de oito semanas.

kike-vega-F2qh3yjz6Jk-unsplash

Os 80 pacientes foram divididos em dois grupos. A um deles foram prescritas pelo menos duas sessões de hot yoga com duração de 90 minutos por semana, enquanto o segundo grupo ficou em uma lista de espera. Surpreendentemente, frequentar uma vez por semana já se mostrou eficaz na redução da depressão.

Em média, as pessoas compareceram a 10,3 aulas ao longo de oito semanas. Os pesquisadores descobriram que 44% das pessoas no grupo do hot yoga relataram que suas pontuações de depressão estavam tão baixas que sua condição foi considerada em "remissão".

Enquanto isso, dois terços do grupo de hot yoga notaram uma diminuição geral da depressão, em contraste com apenas 6,3% do grupo que estava na lista de espera.

A Dra. Maren Nyer, autora principal do estudo, afirma: "o yoga e intervenções baseadas no calor podem potencialmente mudar o curso do tratamento para pacientes com depressão, oferecendo uma abordagem não medicamentosa com benefícios físicos adicionais como bônus".

patrick-hendry-w5SgojGZooI-unsplash

Nyer acrescenta: "estamos atualmente desenvolvendo novos estudos com o objetivo de determinar as contribuições específicas de cada elemento - calor e yoga - para os efeitos clínicos que observamos na depressão".

Segundo o New York Post, outros estudos apoiam as descobertas da Dra. Nyer e sua equipe. Pesquisadores da University of South Australia descobriram que o exercício regular pode ser mais eficaz no tratamento de doenças mentais do que a medicação.

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention, 50% dos americanos serão diagnosticados com algum problema ou distúrbio de saúde mental em suas vidas. Uma pesquisa recente da Gallup revelou que até 29% dos americanos já foram diagnosticados com depressão.