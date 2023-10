Como ter um casamento que realmente reflete quem você é

Milhões de casamentos acontecerão em 2023, e graças às redes sociais, é possível ser influenciado por praticamente todos eles. Quando se trata de planejar o grande dia, as noivas desejam fazer as coisas à sua maneira. No entanto, pode ser difícil ser original com tanta inspiração de casamento disponível. Como, nos dias de hoje, você pode ter um casamento que realmente reflete quem você é (e seu parceiro, é claro)?

"É o seu dia, faça à sua maneira" - é o lema da planejadora de casamentos Chenai Bukutu. Para entender melhor como os profissionais fazem isso, conversamos com planejadores como Bukutu, estilistas e noivas que realizaram cerimônias verdadeiramente únicas. Abaixo, um guia para fazer as coisas do seu jeito.

Evite olhar o Instagram

Anny Choi, uma estilista de noivas de Nova York, adverte que ficar perdendo tempo no Instagram e Pinterest pode fazer você perder o foco da sua visão inicial. O excesso de opções pode levar à indecisão.

Estude seu próprio perfil

Mas, se olhar o Instagram, Choi sugere que, ao examinar suas fotos antigas e marcadores de estilo, você descobrirá padrões que o orientarão na escolha do vestido e do estilo perfeitos.

Preço

Choi enfatiza que gastar mais dinheiro não significa necessariamente um casamento mais bonito. Investir em itens que realmente importam para você, como um traje após a festa, pode ser mais valioso do que um vestido caro.

Mente aberta sobre o vestido

Escolher um vestido vintage ou feito sob medida pode ser tentador, mas Choi adverte que o vestido perfeito pode ser encontrado nas prateleiras, e ser menos óbvio pode ser mais especial.

Confie no seu instinto

A designer Ellen Van Dusen optou por um vestido amarelo de última hora, e ela enfatiza a importância de se sentir à vontade com sua escolha, em vez de seguir a moda.

Como casal

Para Bari Musacchio, a ideia é proporcionar uma experiência autêntica e descontraída que reflita a personalidade do casal. Muitas vezes, isso significa ignorar expectativas tradicionais.

Amigos e família

Musacchio e seu parceiro tiveram um casamento civil e uma celebração menor com a família antes de uma festa animada em Las Vegas para amigos. Isso garantiu que cada evento fosse apropriado para o público.

Inspire

Estabelecer códigos de vestimenta únicos, como "denim e diamantes" ou "formal de Vegas", pode incentivar os convidados a se expressarem e se divertirem.

Destino que seja pessoal

Planejadores de casamentos recomendam selecionar um local que reflete a personalidade do casal e suas experiências compartilhadas.

Realismo

É importante considerar a acessibilidade do destino para os convidados, mesmo se o casal tiver recursos financeiros significativos.

Manhãs

Definir o tom para o dia do casamento com atividades que você e seu parceiro desfrutam pode ser uma maneira valiosa de personalizar a experiência.

Abrace o sabor local

Incorporar a culinária local na celebração pode enriquecer a experiência para os convidados e adicionar uma camada de autenticidade.

Expectativas

Os planejadores aconselham que é possível manter tradições sem sacrificar a personalização. Favors comestíveis e bebíveis são uma alternativa sustentável aos brindes tradicionais.

Envolva

Incentive amigos criativos a contribuírem com elementos únicos para a celebração, tornando o casamento uma experiência verdadeiramente coletiva.

Lembre-se de que seu casamento deve ser uma celebração autêntica de quem você e seu parceiro são. Personalize-o de acordo com suas preferências e experiências compartilhadas, e seus convidados apreciarão a originalidade da celebração, conclui a Harper's Bazaar.