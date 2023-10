Após confissão assustadora do marido, mãe precisa mudar o nome da filha de 6 anos

Uma mãe ficou chocada ao descobrir a verdadeira razão pela qual seu marido escolheu o nome de sua filha. Inicialmente, o casal não conseguia concordar com o nome perfeito para a criança, até que finalmente decidiram chamá-la de Maeve.

O marido foi quem sugeriu o nome após ter um 'insight', mas quando a filha completou 6 anos, a mãe ficou finalmente sabendo a chocante verdade por trás de sua decisão. Durante um jantar com os amigos da universidade de seu marido, a mãe descobriu a verdade desconcertante.

Desabafando no Reddit, em artigo publicado pelo Mirror, a mãe consternada explicou: "meu marido e eu estávamos em um encontro duplo com ele e um de seus antigos amigos que ele não via desde a faculdade. Foi uma noite adorável, até que o nome de nossa filha entrou em pauta, e o amigo dele fez uma expressão estranha no rosto".

Imediatamente, ela sentiu que algo estava errado e pressionou o amigo a revelar o motivo da expressão. Ele então disse: 'esse era o nome de sua namorada da faculdade'. Ela acrescentou que o marido havia sido secreto e nunca mencionou o nome de sua ex-namorada, afirmando: "eu já tinha ouvido falar dessa garota e sabia que ele estava apaixonado por ela, e ela terminou com ele? ele nunca mencionou o nome dela. Como você pode imaginar, a noite foi arruinada por essa revelação".

A mulher argumentou que acha "incrivelmente assustador" que sua filha tenha sido nomeada em homenagem a uma mulher com quem seu marido namorou e amou. Por conta disso, ela se viu forçada a mudar o nome de sua filha legalmente. "Eu disse a ele que vou mudar legalmente o nome dela para algo diferente. Minha filha não se importa, mas ele insiste que vou 'prejudicar sua autoestima'". No entanto, a mãe declarou com firmeza: "eu vou fazer isso de qualquer maneira."

Usuários das redes sociais ficaram divididos, alguns argumentando que, embora o marido devesse ter sido sincero, a mãe não deveria mudar o nome de sua filha. Uma pessoa comentou: "o marido deveria ter mencionado que ele namorou alguém com esse nome, com certeza. E seus sentimentos de mágoa e traição são compreensíveis. Mas tentar mudar o nome de uma criança de 6 anos por causa de sua mágoa é um exagero".

Outros concordaram: "entendo que o que o marido fez foi assustador e é algo que vocês precisam conversar. Mas não é motivo para mudar o nome de uma criança. É tolice colocar seu ciúmes acima de sua própria filha". Terceiros comentaram: "Maeve deveria fazer você pensar em sua filha primeiro, e não na ex do seu marido".