Tia é criticada por deixar o chá de panelas da sobrinha antes da hora

Uma mulher decidiu compartilhar no Reddit, como um chá de panelas rapidamente se tornou uma situação incômoda depois que sua cunhada decidiu envergonhá-la pelo presente escolhido para sua sobrinha.

Sem se identificar, a mulher conta que sua sobrinha, de 30 anos, deve se casar em alguns dias e deu um chá de panela para celebrar a ocasião. No entanto, o evento foi completamente diferente do que ela está acostumada.

“Minha sobrinha estava sentada em uma espécie de trono de papel higiênico, com um vestido branco e uma tiara. Minha cunhada e uma amiga dela pegavam os presentes e entregavam imediatamente para ela abrir na frente de todos, antes mesmo de acomodarem as pessoas”, revela.

“Eu nunca vi algo assim antes, então as coisas rapidamente ficaram estranhas quando minha sobrinha abriu meu presente, uma sorveteira que estava em sua lista de pedidos, agradeceu, revirou os olhos e jogou para o lado. Depois eu a ouvi conversar com a mãe sobre eu ter sido mão de vaca na hora de comprar o presente”.

“Depois de um tempo, a amiga dela me enquadrou e exigiu saber por que eu comprei algo da lista de amigos ao invés da lista de família. E eu fiquei sem saber o que ela estava falando porque ninguém me avisou disso. O convite oferecia duas opções e eu escolhi a que se encaixava no que eu podia oferecer. Ela então exigiu que eu arrumasse um vale-presente para compensar a diferença, isso tudo antes de me envergonhar na frente de todo mundo”.

Ela decidiu ir embora

Seguindo com seu relato, a mulher explica que começou a se sentir prestes a ter uma crise de ansiedade, e fez o possível para sair desapercebida pela porta dos fundos.

“Fui para o meu carro e voltei para a casa tentando evitar uma cena. Não disse tchau a ninguém, apenas saí porque eu não sabia o que fazer ali”, revela a mulher

“Antes mesmo de chegar em casa minha cunhada começou a explodir meu telefone com mensagens e ligações reclamando por eu ter ido embora e por ter dado um presente cafona que não era ‘digno de um familiar’. Ela e minha sobrinha não tem apoio no que diz respeito ao presente, mas os familiares disseram que eu devia ter aguentado tudo e ficado até o fim”.

A mulher então conta que só olhou a segunda opção de lista de presentes quando chegou em sua casa, e ficou surpresa com os valores pedidos pela sobrinha.

“Não consigo entender qual o problema com o meu presente. Estava na lista e no meu orçamento, então eu o comprei. Mas eu errei ao ir embora mais cedo?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma completamente racional apesar da situação delicada.

“Você não errou em momento algum, a situação toda parece um grande pesadelo”, comentou uma pessoa.

“No seu lugar eu teria feito quase a mesma coisa, apenas levaria a sorveteira comigo na hora de ir embora”, finalizou outra.