Sogra se passa pela nora e muda completamente os detalhes do casamento

Uma mulher usou o Reddit para realizar um desabafo tardio sobre tudo o que ocorreu em seu casamento. Segundo ela, sua então sogra se aproveitou do fato de ter o mesmo nome que ela para mudar completamente a celebração.

Sem se identificar, a mulher revela que passou 13 anos casada e agora está divorciada, se sentindo livre para poder falar sobre como tudo aconteceu.

“Quando nos casamos nós morávamos em uma cidade diferente da que nos conhecemos e crescemos. Como trabalho na área da saúde eu tinha pouco tempo para planejar o casamento e tudo foi feito em apenas 1 final de semana”.

“A irmã do meu ex tinha se casado alguns meses antes e os fornecedores eram incríveis, então buscamos por eles para o nosso casamento. Além disso, eu queria que os vestidos das madrinhas fossem azul marinho para combinar com a decoração floral de flores amarelas e girassóis”.

“Enquanto comprávamos os vestidos, surgiu a primeira tensão. Minha sogra disse que a cor que eu escolhi era a cor errada para a época do ano, e que eu deveria usar um tom de azul petróleo, eu na hora falei que ia pensar no caso, apenas porque ela parecia uma pessoa gentil”.

“Na floricultura, outro empasse: ela ficou inconformada por eu querer flores amarelas e girassóis na Igreja. Eu expliquei a todos que eram as minhas flores preferidas e que elas estariam no meu casamento. Para terminar, avisei aos fornecedores que se eles tivessem alguma dúvida poderiam falar comigo, ou ligar para minha mãe ou sogra que elas poderiam esclarecer, mas não fazer mudanças”.

As coisas ficaram complicadas

Achando que tudo estava certo, a mulher conta que começou a perceber os problemas apenas 1 semana antes do casamento, quando os vestidos das madrinhas chegaram e definitivamente não eram na cor escolhida por ela.

“Minha madrinha me ligou e disse que recebeu um vestido azul petróleo, como minha sogra queria que fosse. Eu liguei na loja de vestidos e disseram que eu tinha autorizado a mudança de cor, e que estava lá, assinado como autorizado por Lori Smith. Acontece que antes do casamento meu nome era Lori Sims, e Lori Smith era, na realidade, a minha sogra que se passou por mim ao fazer as alterações”.

“Ela mudou todo o meu casamento para as cores que ela queria e depois disse que eu estava sendo ingrata e sem consideração por seu esforço. Resumindo, me casei cercada por azul petróleo e flores cor de rosa com direito a um grande leitão com aperitivos espetados em seu lombo”.

“Até mesmo a decoração do bolo foi alterada, o que deixou os convidados confusos uma vez que os convites foram entregues nas cores e flores escolhidas por mim”, finaliza a mulher.

