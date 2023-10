Restaurante cobra taxa extra por falta de educação dos filhos de clientes e gera polêmica

Em uma ida ao restaurante, muitas famílias consideram uma refeição fora de casa um verdadeiro deleite, algo que pode ser aguardado com ansiedade por semanas. E embora seja adorável não ter que cozinhar ao sair para comer, qualquer pai ou mãe sabe que levar crianças pequenas a um restaurante é sempre uma aposta.

Elas podem se comportar como verdadeiros anjos, mas de repente começar a fazer barulho assim que chegam, deixando os pais em uma situação constrangedora no estabelecimento.

Embora a maioria dos frequentadores naturalmente compreenda os pais que lidam com crianças barulhentas, outros não são tão pacientes. No extremo oposto do espectro, algumas pessoas até pedem por restaurantes livres de crianças para poderem jantar em paz.

Um restaurante ganhou destaque na internet por sua abordagem polêmica à etiqueta na hora de jantar, pois seu cardápio informa que cobrará uma taxa extra dos pais que não conseguirem controlar seus filhos, levantou The Mirror. A nota direta no cardápio do Toccoa Riverside Restaurant diz: "Taxa para adultos: Para adultos incapazes de educar $$$".

Modo de lidar

Qualquer pai sabe que não dá para prever o comportamento de uma criança durante um jantar fora de casa, mas este restaurante, localizado em Atlanta (EUA), orgulhosamente admite que cobrará dos pais pelo mau comportamento de seus filhos. Após uma foto do cardápio ser compartilhada no Reddit, as pessoas expressaram seu choque, com algumas argumentando que isso lembra o estereótipo da "Karen".

Um usuário do Reddit questionou: "o que é considerado um 'adulto que não sabe educar'? Não há base para cobrar mais se isso acontecer", e outro declarou: "basta dizer 'sem crianças'? Crianças podem ser irritantes, mas são imprevisíveis porque são crianças".

Parece que os clientes também recorreram ao TripAdvisor para confirmar que não se trata apenas de uma ameaça vazia e que foram cobrados pelo comportamento de seus filhos. Uma avaliação afirmou: "o dono veio até mim e disse que estava acrescentando US$50 à minha conta devido ao comportamento dos meus filhos. Meus filhos assistiram a um tablet até a comida chegar, comeram e minha esposa os levou para fora enquanto eu esperava e pagava a conta. Decepcionado com a experiência".

Outro cliente relatou: "se você tem filhos, evite este lugar a todo custo. Meu Deus - o proprietário mais desrespeitoso fez um grande escândalo na frente de todo o restaurante porque nossos filhos estavam 'correndo pelo restaurante' - eles estavam perto do rio? fomos informados de que precisávamos 'ir para o Burger King e o Walmart' e que éramos maus pais. Eles têm uma sobretaxa de US$50 por 'crianças travessas'. Éramos um grupo de 21 pessoas e nosso garçom foi incrível e pediu desculpas excessivamente. Péssima prática comercial, nunca mais voltaremos".