Quebra-cabeça lógico: adultos perplexos com desafio matemático para adolescentes

Um desafio lógico projetado para jovens de 14 anos tem surpreendido e intrigado adultos de todo o mundo. A pergunta, que envolve raciocínio matemático e lógica, é originária da Olimpíada de Matemática de Escolas de Singapura e Ásia (SASMO) e tem sido amplamente compartilhada nas redes sociais após ser apresentada no programa de TV "Hello Singapore" pelo apresentador Kenneth Kong, de acordo com o Mirror.

O enigma começa com a seguinte premissa: "Albert e Bernard acabaram de se tornar amigos de Cheryl e querem saber quando é o aniversário dela. Cheryl dá a eles uma lista de 10 datas possíveis. Cheryl, em seguida, diz a Albert e Bernard separadamente o mês e o dia do seu aniversário, respectivamente."

As 10 datas possíveis são as seguintes: 15, 16 e 19 de maio; 17 e 19 de junho; 14 e 16 de julho; 14, 15 e 17 de agosto. Albert sabe apenas o mês em que Cheryl nasceu, enquanto Bernard conhece apenas o dia.

Albert afirma: "eu não sei quando é o aniversário de Cheryl, mas eu sei que Bernard também não sabe". Em resposta, Bernard declara: "a princípio, eu não sei quando é o aniversário de Cheryl, mas agora eu sei". Essas declarações levam Albert a concluir: "agora eu também sei quando é o aniversário de Cheryl".

Resolução do problema

Resolver o quebra-cabeça requer um raciocínio cuidadoso, levando em consideração as pistas dadas e as datas disponíveis. Após análise, a resposta correta é 16 de julho como a data de aniversário de Cheryl.

Os especialistas da Sala de Estudos de Singapura explicam o raciocínio por trás da resposta: "a partir da primeira declaração, sabemos que Albert tem certeza de que Bernard não sabe o aniversário, então maio e junho devem ser descartados (o dia 19 só aparece em maio e o dia 18 só aparece em junho). Seguindo essa declaração, Bernard sabe que maio e junho estão descartados. Então, Bernard consegue saber qual é o mês. Portanto, deve ser 16 de julho, 15 de agosto ou 17 de agosto (não pode ser 14 de agosto, pois ele não poderia ter certeza se é julho ou agosto). Como Albert também consegue ter certeza da data, ele deve saber que é julho. Se fosse agosto, ele não poderia ter certeza, pois poderia ser 15 ou 17 de agosto".

O desafio, que à primeira vista parece simples, tem deixado muitos adultos perplexos, demonstrando que a lógica e a matemática podem ser verdadeiros desafios, independentemente da idade. É uma prova de que o pensamento crítico e o raciocínio lógico são habilidades valiosas que continuam a ser exercitadas e testadas em nosso dia a dia.