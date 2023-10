Putin envia mulheres para guerra: recrutamento de atiradoras na Rússia

A Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, está enviando mulheres para combater na sua agressiva guerra contra a Ucrânia. O recrutamento de mulheres para missões de combate começou recentemente, com a unidade mercenária Redut, subordinada ao Ministério da Defesa russo, agora aceitando atiradoras e operadoras de drones, conforme relatos da mídia.

Imagem: Pixabay

magem: Сергей Велов/Pexels

Até este ponto, as mulheres nas forças armadas russas desempenhavam funções predominantemente nas áreas médicas e de cozinha. No entanto, com a escalada do conflito, a Rússia está mudando a dinâmica.

De acordo com informações, às mulheres soldados é oferecido um contrato de seis meses com um salário mensal de cerca de 2.200 euros. Além disso, em caso de lesão, está previsto um prêmio de 30 mil euros, e em caso de morte, cerca de 50 mil euros seriam pagos aos seus dependentes sobreviventes.

Anúncios relacionados a estas posições surgiram na rede social russa Wkontakte, e os iniciantes devem ser treinados no manuseio de armas em apenas um mês.

caglar-oskay-L0KZAA0v3IA-unsplash

Imagem: Çağlar Oskay/Unsplash

A Rússia está atualmente envolvida em uma guerra de agressão contra a Ucrânia há mais de 20 meses, resultando em perdas substanciais de ambos os lados. Segundo o Ministério da Defesa britânico, a Rússia sofreu aproximadamente 150 mil mortes ou ferimentos graves até agora. No entanto, Moscou não fornece informações oficiais sobre essas perdas há meses.

A mobilização de 300 mil reservistas foi anunciada por Putin no outono passado, em resposta às altas perdas no exército russo. Especialistas sugerem que, devido às eleições presidenciais previstas para a primavera de 2024, o Kremlin está recrutando cada vez mais voluntários para evitar novas mobilizações.

dominik-sostmann-43P_snyZGQ0-unsplash

Imagem: Dominik Sostmann/Unsplash

Além disso, nesta semana, vieram à tona planos perturbadores de altos funcionários e cientistas russos. Segundo informações do Bild, eles planejam um mega-ataque à capital ucraniana, provavelmente Kiev, usando um foguete transportador civil modificado para transportar explosivos, em uma tentativa de impressionar seu ditador.

Esses desenvolvimentos recentes continuam a levantar preocupações sobre a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, bem como sobre o recrutamento de mulheres para papéis de combate em uma guerra que já causou um grande número de vítimas.